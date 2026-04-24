Türkiye genelindeki toplam AVM sayısı 2025 sonu itibarıyla 465’e ulaştı. Geçen yıl toplam kiralanabilir alan 85 bin metrekare arttı ancak bu yükseliş, önceki yıla göre %1’in de altında kaldı. İstanbul 134 adet ile AVM’lerin %29’una ev sahipliği yaptı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan ‘2026 Gayrimenkul Piyasası Raporu’nda, “13 ilde AVM olmadığı” da dikkat çekici bir detay olarak yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- İktisadi ve sosyal hayatın önemli unsurlarından olan alışveriş merkezlerinin (AVM) sayısı artmaya devam ediyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan “2026 Gayrimenkul Piyasası Raporu”nda AVM sektöründeki son durum da analiz edildi.

Rapora göre Türkiye’de AVM stoku yıllar itibarıyla dalgalanma göstermekle birlikte son 10 yıllık dönemde artış trendinde hareket etti. Buna karşılık son 3 yıllık büyüme, önceki yıllara kıyasla daha sınırlı gerçekleşti.

Türkiye AVM Ekosistemi: 2026 Yılı Bölgesel Dağılım Analizi

465 ADET AVM VAR

Raporda yer alan bilgilere göre;

-Kapanan ya da fonksiyon değiştirenler de dahil olmak üzere 2025 sonu itibarıyla Türkiye genelindeki toplam AVM sayısı 465’e ulaştı.

-2025 yılında AVM stokuna eklenen toplam kiralanabilir alan ise yaklaşık 85 bin metrekare oldu. Bu artış %1’in de altında kalarak oldukça sınırlı bir büyümeye işaret etti.

-Türkiye’de toplam kiralanabilir AVM alanı ise 13,9 milyon metrekareye çıktı.

AVM YOĞUNLUĞU YÜKSEK İLLER

Türkiye’de iler bazında nüfusa göre hesaplanan AVM yoğunluğu incelendiğinde ise;

-İstanbul, bin kişi başına 329 metrekare ile 2025’te AVM yoğunluğu en yüksek il konumunu sürdürdü.

- İstanbul’u yine bin kişi başına 275 metrekare ile Ankara, 248 metrekare ile Kayseri, 233 metrekare ile Bolu ve 193 metrekare ile Karabük takip etti.

- 33 ilde bin kişi başına AVM yoğunluğu ise 100 metrekarenin altında kaldı. Raporda bu durum, “AVM arzının ülke genelinde homojen dağılmadığı ve bölgesel farklılıkların belirginliğini koruduğu” şeklinde yorumlandı.

EN ÇOK AVM'YE SAHİP İLLER

2025’te AVM sayısı en yüksek ilk 10 il şöyle sıralandı:

Şehir AVM Sayısı İstanbul 134 Ankara 41 İzmir 27 Antalya 20 Bursa 17 Muğla 12 Kocaeli 12 Aydın 10 Konya 9 Tekirdağ/Mersin 8

AVM’Sİ OLMAYAN İLLER

Öte yandan Türkiye’de 13 ilde AVM olmadığı da rapora yansıyan dikkat çekici detaylardan biri olarak öne çıktı. Bu iller ise şöyle sıralandı:

İller Amasya Ardahan Bartın Burdur Gümüşhane Hakkari Iğdır Kars Kırşehir Kilis Muş Sinop Tunceli

10 BİN METREKARE ŞARTI

Bu arada Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelere göre, bir yapının AVM statüsünde tanımlanabilmesi için en az 10 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olması gerekiyor. Bugün “AVM’si olamayan iller” de bu kritere göre değerlendiriliyor. Söz konusu illerin bazılarında 10 bin metrekarenin altında kalan ve “alışveriş merkezi” gibi faaliyet gösteren ticaret ve sosyal yapılar bulunabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası