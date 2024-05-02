Elektrik ve gaza zam gelecek mi? Devlet sübvanse ediyor, sektör zam istiyor...

Avrupa’da devletler savaş sonrası uyguladığı sübvansiyonları kaldırınca tüketicilerin faturası kabardı. Türkiye ise, hâlen enerji şirketlerini sübvanse ediyor. Buna rağmen şirketler “Çok düşük marjlar ile çalışıyoruz. Yüksek oranlı zamma ihtiyacımız var” diyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Sektörün önemli oyunculardan Uludağ Enerji’nin CEO’su Sinan Öktem de elektrikte fiyatların uzun süredir artmadığını, bir artışın ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Öktem “Dağıtım şirketleri küçük kâr marjları ile çalışıyor. Marjlar EPDK tarafından belirleniyor. Elektrik fiyatları uzun süredir artmadı. Sektördeki diğer oyuncularla istişare ediyoruz. ELDER ile görüşüyoruz. Ciddi bir zam ihtiyacı var. Hatta yüksek bir zam ihtiyacımız var” dedi.

"DOĞALGAZ, ÖNEMLİ AKTÖR OLMAKTAN ÇIKIYOR"

Doğalgazdaki artışın elektrik fiyatlarını doğrudan etkilediğini söyleyen Öktem “Türkiye’nin elektrik kurulu gücü yılda ortalama yüzde 5 büyüyerek 2010 yılında 50 bin megavatı, 2023 yılında da 100 bin megavatı aştı. Bunun yanında son 10 yıla damgasını vuran gelişme ise yenilenebilir enerji alanında yaşandı. Hidroelektrik, rüzgâr, güneş jeotermal ve biyoyakıtlı elektrik santrallerinin toplam kurulu gücü 2023 yılı itibarıyla termik kurulu gücünü geçti. Yenilenebilir enerji kaynakları, şu anda talebi karşılayabiliyor. O sebeple doğalgaz, önemli aktör olmaktan çıkıyor. Özellikle bütün dünyada enerji üretimi için firmalar fosil yakıtlardan vazgeçerek alternatif ve sürdürülebilir çözümlere yöneliyor.

YAZIN TÜKETİM ARTIYOR

Elektrik tüketiminin en fazla yaz aylarında gerçekleştiğini dile getiren Sinan Öktem “Gün içinde akşam 18.00 ile 19.00 arasında daha fazla elektrik tüketimi oluyor. Bir anda o saatlerde tüketim yükseliyor. Ay içinde ise genelde yaz aylarında hava sıcaklıklarından dolayı klimalar, inanılmaz elektrik tüketimi yapıyor, o yüzden temmuz-ağustos aylarında elektrik tüketimi çok artıyor” diye konuştu.