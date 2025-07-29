Emekli vergisindeki artış cep yakacak! "Üst sınır gelmeli"

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergilerinin temelini oluşturan rayiç bedel artışlarının; tapu harçlarından, veraset ve intikal vergilerine, değerli konut vergisinden, emsal kira ve değer artış kazancına kadar vatandaşların birçok konuda vergi yükünü artıracağını söyledi.

Özelmacıklı, “Bu artışlar hem kiraları hem de satılık taşınmaz fiyatlarını artırır. Özellikle de bazı bölgelerdeki artışların mevcut değerinin çok üstünde olması sebebiyle piyasalarının önümüzdeki yıl kilitlenmesine sebep olur. Bizim bu konudaki önerimiz geçmiş dönemlerde de olduğu gibi rayiç bedel artışlarına bir üst sınır getirilmesidir” dedi.

2025 yılının 2026 ile 2029 döneminde uygulanacak rayiç bedellerin belirlendiği yıl olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, vatandaşların bu konuda çok haberdar olmadığını ancak özellikle 2026 Mayıs ayında ödenecek emlak vergilerinde durumun vahametinin anlaşılacağını söyledi ve ekledi: