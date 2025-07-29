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Emekli vergisindeki artış cep yakacak! "Üst sınır gelmeli"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emekli vergisindeki artış cep yakacak! &quot;Üst sınır gelmeli&quot;
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergilerinin temelini oluşturan rayiç bedel artışlarının; tapu harçlarından, veraset ve intikal vergilerine, değerli konut vergisinden, emsal kira ve değer artış kazancına kadar vatandaşların birçok konuda vergi yükünü artıracağını söyledi.

Özelmacıklı, “Bu artışlar hem kiraları hem de satılık taşınmaz fiyatlarını artırır. Özellikle de bazı bölgelerdeki artışların mevcut değerinin çok üstünde olması sebebiyle piyasalarının önümüzdeki yıl kilitlenmesine sebep olur. Bizim bu konudaki önerimiz geçmiş dönemlerde de olduğu gibi rayiç bedel artışlarına bir üst sınır getirilmesidir” dedi.

Emekli vergisindeki artış cep yakacak! "Üst sınır gelmeli" - 1. Resim

2025 yılının 2026 ile 2029 döneminde uygulanacak rayiç bedellerin belirlendiği yıl olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, vatandaşların bu konuda çok haberdar olmadığını ancak özellikle 2026 Mayıs ayında ödenecek emlak vergilerinde durumun vahametinin anlaşılacağını söyledi ve ekledi:

İstanbul başta olmak üzere birçok ilçede emlak vergilerinin temelini oluşturan arsa rayiç değerlerinde onlarca kat artışlara şahit oluyoruz. Mesela, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Ebubekir Caddesi’nde 3.384 TL olan metrekare rayiç bedeli 61 bin 600 TL’ye, Üsküdar Kuzguncuk Kuşbakışı Caddesi’nde ise 40 bin 718 TL’den 200 bin TL’ye çıkarılıyor. Maltepe Zümrütevler Mahallesi Çilek Sokak 5.191 TL’den 80 bin TL’ye, Sarıyer Emirgân Katar Caddesi 21 bin 631 TL’den 175 bin TL’ye yükseliyor. Bu artışlar, vatandaşların bütçelerini çok ciddi şekilde zorlayacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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