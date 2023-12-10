Emeklilere hafta sonu müjdesi! İş Bankası kesenin ağzını açtı, rakamı duyan sabah bankaya koşacak: İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyası

10 Aralık 2023 16:55 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 16:59

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emekli maaşlarına gelecek olan zam öncesi bankalar promosyon güncellemelerine devam ediyor. Milyonlarca emekli güncel promosyon rakamlarını takip ederken İş Bankası’ndan müşterilerine özel güzel haberi verdi. İş Bankası kesenin ağzını açtı, rakamı duyan sabah bankaya koşacak. Peki İş Bankası ne kadar promosyon veriyor? Başvuru katılım şartları neler? İşte ayrıntılar haberimizde…

EMEKLİLERE HAFTA SONU MÜJDESİ! O BANKA KESENİN AĞZINI AÇTI

Emeklileri sevindiren haber o bankadan geldi. İş Bankası Aralık ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Ocak ayı zammı öncesi bankalar arasındaki rekabet artarken İş Bankası’ndan güzel haber geldi. İş Bankası'ndan emeklilere yönelik bir hamle geldi. Aralık ayı emekli promosyon rakamları güncellendi. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyası...

2023 İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON KAMPANYASI

İş Bankası güncel emekli promosyon kampanyası

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.