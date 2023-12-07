Emeklilere müjde gibi müjde! 1 Ocak’ta o rakamı görenler bayram edecek, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

7 Aralık 2023 08:54 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:37

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Yeni Asır

Türkiye’de milyonlarca emekli cebine girecek olan maaş zammını bekliyor. Enflasyon rakamına göre yapılacak zam öncesi TÜİK Kasım ayı Tüfe verilerini açıklayarak enflasyon farkı belli olmuş durumda. Kulislerden gelen zam oranı ise emeklileri sevince boğdu. Emekliler bu rakamı görünce bayram edecek. 1 Ocak’ta hesaplara o rakam yatacak!

EMEKLİLERE MÜJDE GİBİ MÜJDE!

Yeni Asır’ın haberine göre; OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekli maşlarına zam düzenlemesi öncelikli konu haline geldi. Aralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Uzlaşma usulü tutar belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL’Yİ AŞACAK

Aralık ayında 4 toplantı gerçekleştirerek emekli maaşı zammı belirlenmiş olacak. Ocak ayının 3’ünde TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak.

Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. 4 aylık enflasyona göre SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarında yüzde 29.41 zam olacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek.

GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Mevcut maaş: 7 bin 500 TL

Yüzde 33.66 zamlı maaş: 10 bin 025 TL

Mevcut maaş:7 bin 600 TL

Yüzde 33.66 zamlı maaş:10 bin 058 TL

Mevcut maaş: 7 bin 700 TL

Yüzde 33.66 zamlı maaş:10 bin 091 TL

Mevcut maaş: 7 bin 800 TL

Yüzde 33.66 zamlı maaş:10 bin 425 TL

Mevcut maaş: 7 bin 900 TL

Yüzde 33.66 zamlı maaş:10 bin 159 TL

Mevcut maaş: 8 bin TL

Yüzde 33.66 zamlı maaş:10 bin 692 TL

Mevcut maaş: 8 bin 100 TL

Yüzde 33.66 zamlı maaş:10 bin 826 TL

Mevcut maaş: 8 bin 200 TL

Yüzde 33.66 zamlı maaş:10 bin 960 TL

Mevcut maaş: 8 bin 300 TL

Yüzde 33.66 zamlı maaş:11 bin 093 TL