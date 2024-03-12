Emekli bayram ikramiyesi resmen 3 bin TL! Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emekli maaşlarında yapılan düzenlemenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerinin yüzde 50 zamla 3 bin liraya çıkarıldığını müjdelemişti. Bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına dair kanunu içeren 8. Yargı Paketi'nin TBMM onaylanmasının ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle emekli bayram ikramiyeleri 3 bin TL'ye çıkarılmış oldu.

YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan önemli değişikliklerin yer aldığı 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandığı. "7499 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlığında yayınlanan kararla günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı ise 100 liradan 500 liraya yükseldi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM RESMİLEŞTİ

Emelli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi 8. Yargı Paketi'ne eklenmişti. 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle emekli ikramiyelerinde yapılan zam oranı da resmileşti. Resmi Gazete'de yayımlanan 39. Madde de şu ifadeler yer aldı:

"31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2.000’er TL” ibaresi “3.000’er TL” şeklinde değiştirilmiştir."

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?