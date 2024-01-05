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    Emekliye ek zam mı geliyor? 2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisine çifte zam mı var?

    Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zam kararı sonrası normal emeklilere yapılacak olan zam ise düşük kalmıştı. Özellikle en düşük emekliler için harekete geçildi. Peki, Emekliye ek zam mı geliyor? 2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisine çifte zam mı var?

    Emekliye ek zam mı geliyor? 2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisine çifte zam mı var?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024 yılında enflasyon rakamlarından sonra memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı belli olurken. Diğer emekli sınıfındakiler için ise zam oranı düşük kaldı. 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacaklardı. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam düşük emekliler için daha düşük kalacağından yeni ek bir zam yapılacağı konuşuldu. 

    2024 YILINDA SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE EK ZAM MI VAR?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zam yapılacağına dair için yaktı. Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak teklifin Ocak ayında yetiştirilmesi bekleniyor. Bu da hem enflasyon hem de düşük kalmasından kaynaklı emeklilere çift zam yapılacağını işaret etti. 16 Ocak'ta açılacak olan Meclis'ten geçmesi planlanıyor. En düşük emeklinin alacağı 7 bin 500 Lira'lık maaşın yükselmesi konusunda atılacak adım merak edildi. 

    Emekliye ek zam mı geliyor? 2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisine çifte zam mı var?

    EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR?

    Arama motorunda yer alan bu oruya göre 2024 yılının ilk ayında eğer hükümetten onay geçerse emekliye ek zam gelecek. Ek zam konusunda ise ne kadar bir oran olacağı en düşük emeklinin ne kadar maaş alacağı merak edildi. Bazı uzmanlar enflasyon ve asgari ücrete göre en düşük emeklinin maaşının 11 bin olması yönünde. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emekli Zam
    Haberler > Ekonomi > Emekliye ek zam mı geliyor? 2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisine çifte zam mı var?
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