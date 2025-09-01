Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emlak vergisinde rayiç bedel krizi: AK Parti'den dikkat çeken çıkış

Emlak vergisinde rayiç bedel krizi: AK Parti’den dikkat çeken çıkış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emlak vergisinde rayiç bedel krizi: AK Parti’den dikkat çeken çıkış
Ekonomi Haberleri

Emlak vergisiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedelinin artırılmasının ardından bazı yerlerde 6-7 kat, bazı yerlerde ise 10 katı bulan artışlar oldu. AK Parti'den yapılan açıklamada sürecin en ince ayrıntısına kadar takip edildiği belirtilerek, "Yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz" denildi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Demir, NSosyal hesabından emlak vergisiyle ilgili tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Kamuoyunun gündemine gelen bu konunun uzun süredir yakından takip edildiğini vurgulayan Demir, "Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emlak vergisinde rayiç bedel krizi: AK Parti’den dikkat çeken çıkış - 1. Resim

Demir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

