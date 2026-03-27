Emniyet Genel Müdürlüğü, standartlara uygun ve üzerinde resmi mühür ile güvenlik işaretleri bulunan plakaların geçerli olduğunu açıkladı. Harf ve rakam kalınlığı nedeniyle sürücülerin plaka değiştirmesine gerek olmadığını vurgulayan Trafik Başkanı Ümit Mutlu, APP ve standart plakalar arasındaki farkları açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, Konya Yolu'ndaki trafik kontrol noktasında, standart dışı (APP) plakaların yasal plakalarla karıştırılmaması için dikkat edilmesi gereken teknik detayları paylaştı.

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve yetkilendirdiği şoför odaları tarafından yapıldığını hatırlatan Mutlu, plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretlerini şu şekilde sıraladı:

"Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor. Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır. Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli. Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almaktadır.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir. Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir."

Emniyet'ten kritik plaka uyarısı: Kalın yazı diye değiştirmeyin!

MÜHÜRLÜ VE KALIN HARFLİ PLAKALAR

Ümit Mutlu, üzerinde mühür ve güvenlik işaretleri olan bir plakayı göstererek, "Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü, diğer güvenlik işaretleri var ancak harf ve rakamlar normal standarttan biraz daha kalın. Bu plakalar da geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde bu kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır." dedi.

Asıl hedeflerinin üzerinde mühür ve güvenlik işareti olmayan sahte plakaların kullanımını engellemek olduğunu anlatan Mutlu, bu plakaların basımının ve kullanımının suç teşkil ettiğini söyledi.

Mutlu, 1 Nisan'dan sonra mühürsüz plakalar için denetimlerin başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tekrar vurgulamak istiyorum, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve güvenlik işareti varsa, vatandaşlarımız harf ve rakam kalınlığı nedeniyle şoför odalarına gitmeye gerek duymasın, bu plakalarını değiştirmesin. Bu plakalar geçerli kabul edilecek ve denetimlerde cezai işleme tabi tutulmayacak."

Mutlu, standart ve mühürsüz sahte plakalar arasındaki farkları göstererek vatandaşların kendi plakalarında hangi özelliklere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

