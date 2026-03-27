AK Parti, APP olarak adlandırılan standart dışı plakalara kesilen ve büyük tepki çeken para cezalarının iptali için yasal düzenleme hazırlığında. Araç sahiplerine plakalarını değiştirmeleri için 1 Nisan’a kadar süre tanınmıştı. Bu tarihe kadar plakalarını değiştirenlerin cezaları iptal edilecek.

ESMA ALTIN / ANKARA - AK Parti, yeni Trafik Kanunu sonrası yapılan denetimlerde standart dışı plakalar sebebiyle kesilen idari para cezalarının kaldırılması için yasal düzenleme hazırlığına başladı. Bu doğrultuda, yapılacak yeni düzenleme İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik kanun teklifine eklenecek.

VATANDAŞIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hâle getirmeleri için 1 Nisan’a kadar süre tanınmıştı. Bu tarihe kadar değiştirenlerin cezalarının iptal edilmesi formülü üzerinde duruluyor. Edinilen bilgilere göre, 800’den fazla plaka sahibine kesilen toplamda 100 milyonu aşan idari para cezasının terkin edilmesi için kanuni düzenleme hazırlanacak.

ODALARA PLAKA BAŞI 10 BİN LİRA CEZA

Düzenlemeyle standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına ceza verilmesi öngörülüyor. Buna göre şoför odalarına, standartlara aykırı şekilde tasarladıkları her bir plaka başına 10 bin lira idari para cezası kesilecek. APP plaka uygulamalarıyla ilgili denetim ve modelleme çalışmaları yönetmelik bazında yapılacak değişiklikle uygulanacak.

