APP (Avrupa Press Plaka) kullanımına yönelik karar sonrasında sürücüler, plakalarını değiştirmek için atölyelere akın etmişti. İşletmeciler, sürenin yetersiz olduğunu, en az 3 ay daha uzatılması gerektiğini belirtti. Adana Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Tahir Alpaslan, "Vatandaş eski plakasını da değiştirmek istiyor. Oysa buna gerek yok. Şoförler odasında bastırılmış plakalarda sorun yok” dedi.

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme 27 Şubat tarihinde yürürlüğe girmiş, Türkiye genelinde APP (Avrupa Press Plaka) kullanımına yönelik cezai yaptırımlar da yeni düzenleme içinde yer almıştı.

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan sürücülere ilk ihlalde 140 bin TL idari para cezası, ikinci ihlalde 280 bin TL idari para cezası kesileceği açıklanmıştı.

1 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ

Başlatılan denetimler sonrasında sürücüler plaka atölyelerine akın etmiş, yoğunluk ve kuyruk oluşmuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla standart dışı plakalara yönelik denetimlerin 1 Nisan 2026 tarihine kadar cezai işlem yerine bilgilendirme ve rehberlik şeklinde yapılacağı açıklanmıştı.

Adana Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Tahir Alpaslan, APP plakaya gelen yaptırımlarla günde bin 700 plaka basımı yapıldığını söyledi. Alpaslan, mevcut sürenin bu talebi karşılamaya yetmediğini belirterek süre uzatılması gerektiğini belirtti.

“ESKİ PLAKAYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR”

Alpaslan, "Vatandaş eski plakasını da değiştirmek istiyor. Oysa buna gerek yok. Şoförler odasında bastırılmış plakalarda sorun yok. Karekod ve dalgalanma bizim plakalarımızda mevcut. APP plakalarda bu özellikler olmaz" dedi.

“GÜNDE BİN 700 PLAKA BASIYORUZ"

Alpaslan, "Biz bu sıkıntı başlamadan önce 600 plaka basıyorduk. Şu anda 1700 plakaya çıktı. Personelimiz mesai gözetmeden çalışıyor, gece 1-2'yi buluyor" dedi.

Adana Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Tahir Alpaslan

“3 AY DAHA UZATILMASI LAZIM”

Alpaslan, plakaların 1 Nisan’a kadar yetişmesinin mümkün olmadığını belirterek “Bu süre 1 Nisan'da bitecek ama yetişmez. En az 3 ay daha uzatılması lazım. Hem vatandaş hem biz ciddi sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

APP Plaka ve orijinal plaka arasındaki temel farklar

Özellik APP Plaka Orijinal Plaka Yazı Tipi ve Kalınlık Daha kalın ve etli (bold) karakterler Standart DIN 1451 yazı tipi Mühür ve Resmiyet Mühürler ya yoktur ya da sahtedir Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) mührü ve il emniyet müdürlüğü hologramı bulunur Yansıtıcılık (Reflektif) Düşük kaliteli malzeme nedeniyle gece parlamaz ve kameralar tarafından zor okunur Gece far ışığında parlayarak okunabilirliği artırır Pres Derinliği Kabartma işlemi daha derin ve belirgindir Belirtilmemiş (Genellikle standart derinlikte) Yasal Durum Standart dışı plaka olarak cezaya ve muayeneden kalmaya sebep olur Yasal zorunluluğa uygundur

