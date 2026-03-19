APP (Avrupa Press Plaka) cezaları sonrasında paniğe kapılarak kafası karışan sürücüler, Şoförler Odası'na akın etti. Başvurular 5 katına çıkarken, yetkililer sürücülerin "karekod" yok diye panik yaptığını söyledi. Günlük plaka basım sayısı ise 150’den 700’e çıktı.

Türkiye genelinde APP (Avrupa Press Plaka) kullanımına yönelik başlatılan denetimler sonrasında, sürücüler plaka atölyelerine akın etmişti.

2024 yılı itibarıyla zorunlu hale gelen karekod uygulamasıyla birlikte eski tip mühürlü plaka kullanan vatandaşlar, plakalarının sahte olup olmadığını öğrenmek için Şoförler Odası'nın yolunu tuttu.

APP plakadan sonra şimdi de 'karekod' kaosu! Başvurular 5 kat arttı

BAŞVURULAR 5 KATINA ÇIKTI

APP yoğunluğunun nedenlerini ve çözüm yollarını değerlendiren Sultanbeyli Şoförler Esnaf Odası Başkanı Serdar Şahinoğlu, Şoförler Odası'na başvuruların 5 katına çıktığını söyledi.

Günde ortalama 700’e kadar plaka basımı yaptıklarını ifade eden Şahinoğlu, normal dönemde bu sayısının 150 olduğunu söyledi.

“2024 ÖNCESİ PLAKALARDA MÜHÜR VAR”

Şahinoğlu, şunları söyledi:

APP plakalarda 140 bin TL’ye varan cezai işlemler ve araç bağlama durumları söz konusu. Bu duruma maruz kalan çok sayıda vatandaşımız var. Bu mağduriyeti yaşamamak için "Plakam sahte mi?" diye bize başvuranların sayısında da ciddi bir artış oldu. İnsanlar aslında süreci tam olarak anlayamadı. 2024 yılında karekod uygulaması geldi ve 2024 öncesi basılan plakalarda karekod yok, mühür var. Ancak karekodsuz plakası olan vatandaşlar şimdi plaka değişimi için notere yöneliyor.

“BİRÇOĞU ARAÇLARINI İSTANBUL’DA BIRAKACAK”

Şahinoğlu, vatandaşın eski plakasını notere teslim ettikten sonra yeni plaka için odaya geldiğini söyledi:

Vatandaşlar plaka değişimi için notere gidiyor, eski plakalarını araçlarından söküp notere teslim ediyorlar. Özellikle il dışından gelen vatandaşlarımız eski plakalarını teslim ettikten sonra yeni plakalarını almak için odaya geliyorlar. Vatandaşlarımız burada sıra bekliyor ama bu yoğunlukta işlemlerini tamamlayabilmeleri mümkün görünmüyor. Birçoğu araçlarını İstanbul’da bırakıp memleketlerine dönmek zorunda kalacak. Çünkü plakalarını notere teslim etmiş durumdalar

“ESNAF ODALARINA TESLİM ETMELİ”

Şahinoğlu, APP plaka süreciyle ilgili düzenleme gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

Vatandaşlar yeni plakasını alırken eski plakasını notere değil esnaf odalarına teslim etmeli. Bu şekilde hem araçlar plakasız kalmaz hem de vatandaş mağdur olmaz. Ya da vatandaşlara belirli bir süre verilerek bu süre içinde plaka değişimini tamamlamaları istenmeli; aksi takdirde bu yoğunluğun sona ermesi mümkün değil. Bu şekilde giderse vatandaşın talebi bitmeyecek ve mağduriyet artarak devam edecek. Yetkililerden çözüm bekliyoruz.

Haberle İlgili Daha Fazlası