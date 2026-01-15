En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini içeren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam aldı. Buna göre, emekli zammı 2026'nın ilk yarısı için yüzde 12,19 oldu. Ancak en düşük emekli aylığına daha fazla zam yapılması için yasal düzenlemeye gidildi.

DÜZENLEME MECLİS'E SUNULMUŞTU

16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. AK Parti, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması için yasal düzenlemeyi Meclis'e sunmuştu.

DÜZENLEME KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen düzenleme ile ilgili beklenen oldu. En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme komisyonda kabul edildi.

