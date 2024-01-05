En düşük emekli maaşına ek zam için hükümet harekete geçti!

5 Ocak 2024 18:27 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 18:46

Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 49,25 olarak netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış ise yüzde 37,57 ile sınırlı kaldı.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN HÜKÜMET ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark "Zam oranında artış olur mu?" sorusunu gündeme getirdi. Ekonomi yönetiminin en düşük emekli maaşının yükselmesi için çalışma yaptığı öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre, hükümet, bütçe imkanları zorlanmadan ve enflasyonla mücadele programına zarar vermeden adım atılması için çalışma başlattı.

EMEKLİYE ALTERNATİF PLAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmada alternatifli planlar hazırlandı. Bu çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Çalışmada ücreti 7 bin 500 liraya tamamlanan emeklilerle ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

EMEKLİYE MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENİR?

Emekli aylıklarında yeni zam yapılması için yasal çalışma gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.

Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme geliyordu. Ancak aradaki fark 1-2 puan düzeyindeydi.

Öte yandan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük emekli maaşında düzenleme için çözümü açıklamıştı. Küçük, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için devreye girmesi lazım. Zaten temmuz unutuldular, şimdi az geldi. Düşünün en düşük maaş alanlara temmuzda da bir şey verilmedi. Şu anda da sadece yüzde 37, yani çok düşükte kaldılar. Memurlar neredeyse yüzde 100’ün üzerinde zam ve seyyanen fark aldılar. En düşük maaş 11 bin 550 liraya çıkacak mı? O bekleniyor” demişti.