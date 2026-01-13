Asgari ücret ile memur ve emekli zamlarının netleşmesinin ardından bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden güncellendi. Emekli maaşını farklı bankaya taşıyan milyonlarca vatandaş için sunulan teklifler rekor seviyelere çıkarken, " en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? " sorusu gündemin zirvesine yerleşti.

Kamu ve özel bankalar yeni yıl itibarıyla promosyon miktarlarını güncellemeye başladı. Ocak ayıyla birlikte, emekli maaşını yeni bir bankaya taşımak isteyenler ya da mevcut bankasındaki taahhüt süresi dolan emekliler, güncel promosyon tutarlarını incelemeye başladı. Bazı bankalar promosyon miktarlarını 31 bin TL'ye kadar çıkardı.

EMELİ MAAŞ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?

Bir emeklinin bankadan promosyon alabilmesi için, emekli maaşını o bankaya taşıması ve maaşını belirli bir süre boyunca bu bankadan almayı kabul etmesi gerekir. Emekliler maaşlarını istedikleri bankaya aktarabilir; bu işlem banka şubelerinden yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de kolayca gerçekleştirilebilir.

Bankalar genellikle promosyon kampanyalarını 3 yıllık taahhütle sunarken, emekliler daha yüksek ödeme alabilmek için her yıl bankaların yeni promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.