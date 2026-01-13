En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Garanti, Akbank, Ziraat Bankası 2026 promosyon tutarları
Asgari ücret ile memur ve emekli zamlarının netleşmesinin ardından bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden güncellendi. Emekli maaşını farklı bankaya taşıyan milyonlarca vatandaş için sunulan teklifler rekor seviyelere çıkarken, "en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorusu gündemin zirvesine yerleşti.
Kamu ve özel bankalar yeni yıl itibarıyla promosyon miktarlarını güncellemeye başladı. Ocak ayıyla birlikte, emekli maaşını yeni bir bankaya taşımak isteyenler ya da mevcut bankasındaki taahhüt süresi dolan emekliler, güncel promosyon tutarlarını incelemeye başladı. Bazı bankalar promosyon miktarlarını 31 bin TL'ye kadar çıkardı.
EMELİ MAAŞ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?
Bir emeklinin bankadan promosyon alabilmesi için, emekli maaşını o bankaya taşıması ve maaşını belirli bir süre boyunca bu bankadan almayı kabul etmesi gerekir. Emekliler maaşlarını istedikleri bankaya aktarabilir; bu işlem banka şubelerinden yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de kolayca gerçekleştirilebilir.
Bankalar genellikle promosyon kampanyalarını 3 yıllık taahhütle sunarken, emekliler daha yüksek ödeme alabilmek için her yıl bankaların yeni promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası mayıs ayı itibarıyla emekli promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Banka emeklilere ödenecek promosyon miktarını alınan maaşın miktarına göre 24 bin TL'ye çıkarttığını açıkladı.
ING BANK
ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti. Banka'dan yapılan açıklamada; "Maaşını ING’ye taşıyan Emekliler 25.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor. Siz de emekli maaşınız için emekli banka promosyonu fırsatlarından yararlanmak için başvurularınızı yapabilirsiniz." denildi.
AKBANK
Akbank da promosyon miktarını 30.000 TL'ye çıkarttı. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
YAPIKREDİ
Yapı Kredi Bankası da Mayıs ayında promosyon miktarını güncelledi. Yapılan açıklamada; "19 Eylül 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir." denildi.
VAKIFBANK
Bankadan yapılan promosyon ödemesi açıklaması şöyle:
"Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir."
ZİRAAT BANKASI VE ZİRAAT KATILIM
İki bankadan da yapılan açıklamada SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.
DENİZBANK
Denizbank'tan yapılan açıklamada; "Emeklilere 27.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon! Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın." denildi.
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA da promosyon miktarını güncelledi. Yapılan açıklamada, "15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor." denildi.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.
QNB
QNB emekli promosyonu kampanyasını "31.000 TL’ye Varan Emeklilik Ödülü" şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!" denildi.
ŞEKERBANK
Banka kampanyasını 27.000 TL'ye varan promosyon fırsatı avantajı şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşınıza bakılmaksızın, Şekerbank’ta promosyon fırsatı sizi bekliyor." denildi.
TEB
TEB tarafından yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.
ALBARAKA TÜRK
Banka 2026 yılı emekli promosyon miktarını "25.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "1 Ocak - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!" denildi.