Erdoğan, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile görüşecek mi? DMM'den iddialara yalanlama geldi

22 Ocak 2024 18:03 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 18:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan, 11 Ocak'ta düzenlenen Merkez Bankası Yatırımıcı buluşması için New York’'a gittiği sırada bazı basın ve yayın organlarında Erkan'ın ailesi ile ilgili bazı iddialar gündeme geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuyla ilgili açıklamada bulundu.

ERKAN HAKKINDAKİ İDDİALAR YALAN ÇIKTI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve çalışana ait CİMER başvurusunun sızdırıldığı iddialarına cevap verdi.

DMM, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı" iddiası doğru değildir.

Devletin Yürütme organı içinde yaklaşık 40 bin idari birim dahilinde kendi kamu kurumlarını temsilen yaklaşık 90 bin kamu görevlisini barındıran CİMER’e; 2023 yılında 7 milyon 650 bin başvuru yapılmış ve bu başvuruların okunması, sevk edilmesi, cevaplandırılması kapsamında bir yılda 34 milyon işlem gerçekleştirilmiştir.

Başvuru aşamasında güvenlik amaçlı temel kimlik bilgilerinin yanı sıra cep telefonu doğrulaması ve çift faktörlü doğrulama (e-Devlet aracılığıyla yapılan başvurularda) yapılmakta; diğer taraftan başvuruyu okuyan kamu görevlilerinin sisteme girişlerinde ve başvuruya yaptığı her türlü işlemde tüm veriler kayıt altına alınmaktadır.

CİMER’e yapılan istisnasız tüm başvurularda başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri kamu görevlisinin karşısına kapalı (yıldızlanmış) şekilde gelmektedir. Başvuruya işlem yapılması için kişinin kimlik veya iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde gerekçesi yazılması şartıyla; yıldızlanmış kısımları açma yetkisi her birimde görevli sayısının %10’una tanımlanmıştır.

Son günlerde gündeme yansıyan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurusu incelendiğinde, başvurunun başvuru sahibi tarafından doğrudan ilgili kurumlara yönlendirildiği, İletişim Başkanlığı personeli tarafından herhangi bir okuma, sevk ya da başkaca bir işlem yapılmadığı belirlenmiştir."

ERDOĞAN ERKAN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

DMM aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile görevine ilişkin görüşeceği ve masada istifa dahil olmak üzere 3 seçenek olduğu iddialarına da cevap verdi. DMM, söz konusu iddaiları yalanladı.

Sosyal medya platformu X üzerindenr yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak” iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

ERKAN ŞAŞKIN VE ÜZGÜNÜM

Erkan’ın ABD’de olduğu süre zarfında babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı, bir personeli ise asansörde tokatladığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı. Erkan, iddialara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur" ifadesini kullanmıştı.