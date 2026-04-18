Türkiye perakende sektöründe küçük esnafın rekabet gücünü zayıflatan en büyük unsurların başında uzun tedarik zincirleri ve çok sayıdaki aracı geliyor.

ÖMER TEMÜR - Bir ürünün esnafa ulaşması için distribütör, toptancı merkezi, ara toptancı ve servisçiden oluşan en az 4-5 aracıdan geçerken, üreticiden 100 TL’ye çıkan bir ürün esnafa 150 TL’ye mal oluyor. ToptanTR CEO’su Sezgin Şener bu durumun doğrudan üreticiden çok daha ucuza alım yapabilen zincir ve indirim marketleri karşısında küçük esnafı savunmasız bıraktığını belirterek, “Bu haksız rekabeti kırmak ve esnafı korumak maksadıyla dijital pazar yeri ToptanTR’yi kurduk. Dijital bir pazar yeri modeliyle aracıları aradan çıkararak üretici ile esnafı doğrudan buluşturuyoruz” dedi.

150 binden fazla esnafın ve 2.000’in üzerinde satıcının yer aldığı platformda üyelik ücreti de bulunmadığını söyleyen Şener, “Türkiye’nin neresinde olursa olsun, üreticiler ToptanTR’de ücretsiz mağaza açıp istedikleri kadar ürün listeleyebiliyor. Ortalama yüzde 4 Türkiye geneli kargo ve yüzde 5 komisyonla, toplam yüzde 9-10 gibi maliyetle sevk etme imkânına sahip oluyorlar. Bir esnaf 100 liraya gördüğü ürünü vade farksız 2 taksitle, kapıda teslim faturalı alabiliyor. Esnafın ‘gidip 50 koli alayım’ derdi yok, stok derdi yok. Ayrıca hacmi büyük, ağır ürünler için lokasyon bazlı satış modelini de başlattık. Bir üretici ‘Benim siparişim sadece Beşiktaş’ın şu mahallelerinden gelsin’ bile diyebiliyor, böylece kargo maliyeti problemi de çözülüyor” diye konuştu.

Sezgin Şener

SIFIR FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

Esnafın finansman sıkıntısına yönelik de çözümler sunduklarını belirten Şener, “Fibabanka ile anlaştık, maliyetini beraber üstleniyoruz. ToptanTR üzerinden başvuran esnafa 50.000 TL kredi verilecek. 3 ay vadeli, 3 ay ödemesiz ve sıfır faizle... Mayıs sonuna yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı. Şu anda Türkiye’de 2,5 milyona yakın esnaf bulunduğunu vurgulayan Şener, yıl sonuna kadar 10 bin aktif satıcıya, 250 bin ürün çeşidine ve 500 bin esnafa ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

PAZAR YERLERİ İÇİN YERLİ YAZILIM

Türkiye’de e-Ticaret’in yabancı yazılımların kontrolünde olduğuna dikkati çeken Şener, ToptanTR’nin altyapısının ise tamamen yerli olduğunu söyledi. Şener “Platformun tüm yazılım altyapısı, şirketimize ait yerli ve millî yazılım ekibi olan CommerceMinder bünyesinde geliştiriliyor. Şimdi belli sektörlerin pazar yeri olabilmeleri için yazılım geliştiriyoruz. Şu anda kırtasiye sektörü için bir çalışmamız var, yıl sonuna kadar tamamlarız” diye konuştu.



