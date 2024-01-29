Ev kadınlarına 12 bin TL destek ödemesi yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara yönelik sosyal destek ödemelerine başladı. Açıklanan desteğe göre, ev kadınları için ayda 1.000 TL yılda 12.000 TL yardım yapılacak. Peki sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara yönelik yeni bir sosyal destek programı başlattı. Bu program, ev hanımlarına yılda 12 bin TL’lik bir ödeme imkanı sunuyor. Bu ödeme sayesinde ev hanımları hem aile bütçelerine katkıda bulunabilecek hem de ev ekonomisinde daha aktif olabilecekler.

12 BİN TL SOSYAL DESTEK

Bu sosyal destek programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadınlara yönelik hayata geçirdiği birçok projeden biri. Bu projelerle, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha güçlü olmaları hedefleniyor.

Bu program kapsamında, ev hanımlarına her ay 1.000 TL ödeme yapılacak. Bu ödeme, yıllık olarak 12 bin TL’ye ulaşacak. Bu ödeme, özellikle eşini kaybeden kadınların yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve topluma yeniden uyum sağlayabilmeleri için önemli bir fırsat olacak.

NASIL BAŞVURULACAK?

Bu sosyal destek programından yararlanmak isteyen ev hanımlarının, belirlenen şartları taşımaları ve başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru yapmak için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya e-Devlet portalına giriş yaparak başvuruda bulunmaları gerekecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu programın ödemelerinin iki ayda bir gerçekleştirileceğini ve başvuru sürecinin kolaylaştırılacağını duyurdu.