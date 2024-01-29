Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Ev kadınlarına 12 bin TL destek ödemesi yapılacak!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara yönelik sosyal destek ödemelerine başladı. Açıklanan desteğe göre, ev kadınları için ayda 1.000 TL yılda 12.000 TL yardım yapılacak. Peki sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ev kadınlarına 12 bin TL destek ödemesi yapılacak!
    Ev Kadınları, Destek Ödemesi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara yönelik yeni bir sosyal destek programı başlattı. Bu program, ev hanımlarına yılda 12 bin TL’lik bir ödeme imkanı sunuyor. Bu ödeme sayesinde ev hanımları hem aile bütçelerine katkıda bulunabilecek hem de ev ekonomisinde daha aktif olabilecekler.

    12 BİN TL SOSYAL DESTEK

    Bu sosyal destek programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadınlara yönelik hayata geçirdiği birçok projeden biri. Bu projelerle, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha güçlü olmaları hedefleniyor.

    Bu program kapsamında, ev hanımlarına her ay 1.000 TL ödeme yapılacak. Bu ödeme, yıllık olarak 12 bin TL’ye ulaşacak. Bu ödeme, özellikle eşini kaybeden kadınların yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve topluma yeniden uyum sağlayabilmeleri için önemli bir fırsat olacak.

    NASIL BAŞVURULACAK?

    Bu sosyal destek programından yararlanmak isteyen ev hanımlarının, belirlenen şartları taşımaları ve başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru yapmak için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya e-Devlet portalına giriş yaparak başvuruda bulunmaları gerekecek.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu programın ödemelerinin iki ayda bir gerçekleştirileceğini ve başvuru sürecinin kolaylaştırılacağını duyurdu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ev KadınlarıDestek Ödemesi
    Haberler > Ekonomi > Ev kadınlarına 12 bin TL destek ödemesi yapılacak!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Emekli maaşlarına bir ek zam daha! Fatih Altaylı oran ve tarih verdi - EkonomiEmekli maaşlarına bir ek zam daha! Fatih Altaylı oran ve tarih verdiMotorine zam geliyor, litresi 42 liranın üzerine çıkacak (29 Ocak Pazartesi güncel benzin-motorin fiyatları) - EkonomiMotorine zam geliyor, litresi 42 liranın üzerine çıkacak (29 Ocak Pazartesi güncel benzin-motorin fiyatları)Ev kadını ve Bağ-Kurlulara erken emeklilik geliyor! - EkonomiEv kadını ve Bağ-Kurlulara erken emeklilik geliyorDolar, euro altın... Kritik veri öncesi piyasalar yükselişte! İşte son durum - EkonomiKritik veri öncesi piyasalar yükselişte!SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 8 bin TL ek ödeme yapılacak, tarih belli oldu - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklilerine 8 bin TL ek ödeme yapılacak, tarih belli olduGayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor! Yolcu sayısı 2 katına çıkacak - Ekonomi'Yolcu sayısı 2 katına çıkacak'Bakan Yumaklı açıkladı: Ücret alınmadan yapılacak - EkonomiÜcret alınmadan yapılacakBakan Işıkhan'dan esnafa erken emeklilik müjdesi! "Kısa zamanda neticelendireceğiz" - EkonomiBakan Işıkhan'dan esnafa erken emeklilik müjdesi!Ev hanımları da emekli olabilecek! Bakan Işıkhan açıkladı, 3'te 1 prim desteği geliyor - EkonomiBakan Işıkhan açıkladı, 3'te 1 prim desteği geliyorKulislerde 'emekli maaşı' hareketliliği! En düşük aylık 17 bin TL'ye çıkabilir - EkonomiKulislerde 'emekli maaşı' hareketliliği!
    Sonraki Haber Yükleniyor...