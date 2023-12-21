Faiz kararı sonrası yorumlar! Faiz artışı beklentileri karşıladı mı, tahminler neydi?

21 Aralık 2023 14:55 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 15:03

Faiz kararı sonrası uzman yorumları! Merkez Bankası’nın 250 baz puan faiz artışı kararı sonrası yorumlar merak edildi. Peki, beklenti ne idi?

FAİZ KARARI SONRASI YORUMLAR

Ağustos ayında mega faiz kararıyla piyasaları şaşırtan Merkez Bankası, Kasım ayında da benzer bir karara imza atmış ve 250 baz puanlık beklentilerin aksine 500 baz puanlık bir artışa gitmişti. Merkez Bankası yılın son faiz kararında piyasa beklentilerinin doğrultusunda 250 baz puan artış yaparak Haziran ayından bu yana toplamda 34 puan artışa giderek ve politika faizi yüzde 42.50'a yükseltmiş oldu.

MERKEZ BANKASI "SIKILAŞMAYA DEVAM" DEDİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına Hafize Gaye Erkan (Başkan), Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Yaşar Fatih Karahan, Hatice Karahan katıldı. Kuruldan çıkan karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40’tan yüzde 42,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir.

PARASAL SIKILAŞMA HIZI YAVAŞLADI

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

TL MEVDUATIN ARTIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER SÜRECEK

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

ENFLASYONDA HEDEF NE?

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

FAİZ BEKLENTİSİ NEYDİ?

Ekonomistler Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararında 250 baz puan artış bekliyordu.

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyordu. Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de öngörülüyor. On ekonomistlerin 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37.5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de tahmin ediliyor. Ekonomistler 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37.5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

AA FİNANS ANKETİ

Merkez Bankası faiz toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan 14 ekonomist, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyordu.

YABANCI EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz artışında sona yaklaştığı yönünde hem fikir. Morgan Stanley ekonomistleri de faizin yüzde 42,5’e yükseltileceğini düşünüyordu. Ocak ayında ise bir 250 baz puanlık daha artış öngörülüyor.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, gerekli sıkılaştırma düzeyine büyük ölçüde ulaşıldığını söyledi. Bu nedenle sıkılaşma hızında bir yavaşlama olacağını ve bugünkü toplantıda 250 baz puanlık artış yapılacağını düşündüğünü aktardı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ FAİZ KARARI İLE İLGİLİ YORUM YAPTI MI?

Özgür Demirtaş önceki faiz artışı kararlarında Merkez Bankası’nın doğru adımlar attığını ifade etmişti. Son faiz artışı kararı ile ilgili Twitter (x) üzerinden bir paylaşım veya açıklamada henüz bulunmadı.