Merkez Bankası 2026 yılının üçüncü faiz kararını açıkladı. Orta Doğu'daki savaş sonrası mart ayında faiz indirim serisini sona erdiren Merkez Bankası, nisan ayında da piyasa beklentilerine paralel bir adım attı. İşte Merkez'in faiz kararı...

2025'in ikinci yarısında faiz indirimlerine start veren Merkez Bankası, temmuzda 300, eylülde 250, ekimde 100, aralıkta 150, ocakta ise 100 baz puanlık indirim yapmıştı. Böylece Temmuz 2025-Ocak 2026 dönemindeki 5 toplantıda 900 baz puan indirim yapan Merkez, faizi yüzde 46'dan yüzde 37'ye çekmişti. Orta Doğu'daki savaş sonrası mart ayında 2026'nın ikinci faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, indirim serisine son vererek faizi sabit bırakmıştı. Merkez Bankası, bugün yılın üçüncü faiz kararını açıkladı.

FAİZ SABİT KALDI

Merkez Bankası, Orta Doğu'daki savaş sonrası artan petrol fiyatlarının küresel enflasyon sorununa yol açması nedeniyle nisanda da sürpriz yapmadı. Piyasa beklentisine paralel olarak faiz üst üste ikinci toplantıda da sabit kaldı.

Faizde 'savaş freni' devam ediyor! Merkez Bankası nisanda da sürpriz yapmadı

FAİZ YÜZDE 37

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur." denildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.

ENFLASYON VURGUSU

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 5

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

2026 faiz takvimi şöyle:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

Haberle İlgili Daha Fazlası