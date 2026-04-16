Petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi ve Orta Doğu’da kalıcı ateşkes beklentileri ile piyasalarda pozitif fiyatlamalar yaşanıyor. Çatışma sürecinde %42’yi aşan 2 yıllık gösterge tahvil faizi, bu hafta yeniden %40’ın altına geriledi. Geçen hafta başında %43,50’ye kadar çıkan mevduat faizlerinde de yükseliş durdu. 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? En yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda nisan ayının ilk yarısı “Orta Doğu’da ateşkes” ve “ABD-İran arasında müzakere iyimserliği” ile geride kaldı. Petrol fiyatlarının da 119 dolardan dönüşe geçmesi ve 100 doların altına gerilemesi, içeride pozitif fiyatlamaları beraberinde getirdi.

Piyasalarda yaşanan son gelişmelere bakıldığında;

-Ülke risk primi 230 sınırına kadar düştü ve savaş öncesi seviyelere çekildi.

-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi nisanın ilk yarısında %11,43 primle 14.252 puana yükseldi.

-TCMB’nin rezervlerinde düşüş durdu. Son olarak yapılan hesaplamalara göre 3 Nisan haftasında 161,65 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta 170 milyar doların üzerine yöneldi.

TAHVİL FAİZİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bu arada tahvil faizleri cephesinde de pozitif gelişmeler yaşanıyor. Çatışma sürecinde %42’nin üzerine çıkan Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi, bu hafta yeniden %40’ın altına geriledi.

Piyasa faizlerindeki bu gerilemenin, yabancı sermayenin yeniden Türkiye’ye yönelmesinden kaynaklandığı belirtilirken, özellikle Türk tahvillerine son dönemde ilginin yeniden arttığı ifade ediliyor.

Bu arda döviz kurlarında da stabil görünüm devam ederken, dolarda 16 Nisan itibarıyla 44.75 TL’ye yakın yatay eğilim öne çıkıyor.

Faizler düşüşe geçti! 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar?

MEVDUAT FAİZİNDE YÜKSELİŞ DURDU

Merkez Bankasının mart başından bu yana piyasayı %37 olan politika faizi yerine, koridorun üst bandı olan %40 ile fonlamaya başlaması, mevduat faizlerini de yukarı taşımıştı. “Vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın en yüksek mevduat oranı geçen hafta başında %43,50 seviyesine kadar yükselmişti. Ancak nisan ayında piyasalardaki iyimserlikle birlikte mevduat faizlerindeki yükseliş de durdu.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

16 Nisan 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

Banka Faiz Oranı Denizbank %43,50 Akbank %43,00 QNB %43,00 Vakıfbank %42,50 Odea Bank %42,50 Alternatif Bank %42,00

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu:

Mevduat tutarı 1 milyon TL Mevduat vadesi 32 gün Mevduat oranı %43,50 Mevduat getirisi 31 bin 463 TL

FAİZDE ZİRVE GÖRLDÜ MÜ?

Ekonomistler, Orta Doğu’da kalıcı bir ateşkes ortamının tesis edilmesi ve petrol fiyatlarında da daha düşük seviyelerin söz konusu olması halinde, mevduat faizlerinin de bu turda en yüksek seviyeye ulaşmış olabileceğini öngörerek, “Risksiz getiri hedefleyen yatırımcılar bu dönemde daha uzun vadeye odaklanabilirler” görüşünü dile getiriyor.

