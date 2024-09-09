‘FATİH’ projesi ile enerjide büyük verimlilik! Yılda 23 milyon lira tasarruf...

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2012 yılında hayata geçirilen FATİH Projesi ile yılda yaklaşık 23 milyon lira tasarruf yapılarak kamu bütçesine önemli bir katkı sunulacak.

Esma Altın ANKARA - Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı bilişim projelerinden biri olan ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2012 yılında hayata geçirilen FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamanın yanı sıra, okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojilerinin eğitimde daha aktif kullanılmasını sağladı.

Eğitimde FATİH Projesi ile erişilebilirlik, verimlilik, eşitlik, ölçülebilirlik ve kalite prensipleri ön plana çıkarılırken, öğrencinin, sadece dersteki başarısıyla değil, ilgi alanları, aktiviteleri ve eğilimleriyle değerlendirilebilmesi, bu yolla, öğrencilerin tüm öğrencilik hayatına ait verinin analizinin yapılmasının önemi de ortaya konuldu. Proje kapsamında hâlihazırda, öğretmenlerin bilişim teknolojilerine entegrasyonunu ve içerik geliştirilmesi için web platformlarının kurulması ile proje uygulama desteği de dâhil çok sayıda faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede şu ana kadar 620 bin dersliğe etkileşimli tahta kuruldu.

21.00-06.00 ARASI KAPATILACAK

FATİH projesi, dersliklerin teknolojik donanımlarla donatılması, geniş bant internetin bütün dersliklere ulaştırılması, derslerde e-içeriklerin sağlanmasının yanında, öğrencilerin güncel konularda farkındalık kazanmaları için de yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, okullardaki kablosuz erişim cihazlarının enerji tüketimini minimum seviyeye indirmek için de çalışmalar yürütülüyor. Teknoloji kullanımının artmasıyla daha çok tüketilen enerjiye karşı verimlilik projesi başlatıldı. FATİH Projesi ile okullara sunulan internet erişim hizmeti kapsamında yer alan cihazların eğitim öğretim saatleri dışında kapatılmasıyla enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Cihazlar, öğretmen ve öğrencilerin okulda bulunmadığı 21.00 ila 06.00 saatleri arasında kapatılarak, hizmet aksatılmadan enerji verimliliği sağlanacak. Proje kapsamında 260 binden fazla cihazın enerjilerinin kesilmesi ile yılda yaklaşık 23 milyon lira tasarruf yapılarak kamu bütçesine önemli bir katkı sunulacak. Ayrıca enerji tüketiminin azalmasıyla yeşil enerji hedeflerine ulaşmada da önemli bir adım atılacak.