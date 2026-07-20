Fabrikalarda, plazalarda, şantiyelerde milyonlarca çalışan "fazla mesai" yapıyor ancak çalışmalarının hukuki karşılığını tam olarak biliyor mu? Çalışma hayatının en çetrefil mevzusunu, SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesine taşıdı.

Fazla mesaide kritik detay!

HAFTALIK 45 SAAT EŞİĞİ

Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut İş Kanununda fazla mesai hesabında terazi genel olarak günlük değil, haftalık esaslara göre kuruluyor. Kanuna göre fazla çalışma; haftalık 45 saati aşan mesailerdir. İşveren, yönetim hakkı kapsamında iş sözleşmesini de göz önünde bulundurarak işin tabiatına göre haftanın bir gününü yoğun, diğer gününü hafif geçirebilir. Yeter ki haftalık terazi 45 saati aşmasın.

Fazla mesai sürekli bir akar değildir. Hukuki tabirle arızi, yani geçici, istisnai bir durumdur. Bu yüzden, işten ayrılırken hesaplanan kıdem tazminatının içine fazla mesai ücretleri dâhil edilmez. Ancak emeklilik maaşının hesabında dikkate alınır. Yüksek emekli maaşı için fazla mesai ücretleri büyük ehemmiyet taşır.