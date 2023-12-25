25 Aralık 2023 15:16 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 15:58

Dünyanın önde gelen fındık üreticilerinden olan Türkiye'de üreticiler fındık fiyatlarını merak etmeye devam ediyor. 2023 yılı fındık sezonunu 85 TL'den açan üreticiler, 100 TL'nin üzerinde fiyatlar gördü. Peki fındık fiyatları yeni yılda kaç TL'ye çıkacak? İşte yılın son fiyatları...

FINDIK FİYATI 100'E SABİTLEDİ

Her zaman yükselen fiyatıyla üreticisini memnun eden fındık, yeni yılın sonuna rekorla giriyor. Sezona 85 TL'den başlayan fındık fiyatları 98 TL ile Eylül ayında gördüğü rekor seviyeyi, 100 TL'yi aşarak tarihi seviyelere ulaştı.

Sezonun başında üreticisini memnun eden fındık fiyatları yeni yıl öncesi 100 TL'nin üzerinde sabitlendi.

YIL BİTMEDEN 120 TL'YE ULAŞACAK MI?

Giresunlu üreticiler tarafından sezon başında fındık fiyatının 110 TL’ye çıkmasının ardından 120 lira seviyelerinde olması yönündeki beklentiye düşmüştü. Üreticiler 2023 yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala 120 TL beklentisinin gerçekleşmeyeceği düşünmeye başladı. Yeni yıla günler kala fındığın fiyat istikrarını koruduğunu ifade eden Giresun Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin fındık fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Şahin, “Toprak Mahsulleri Ofisi sezon başında Giresun için 84 TL, levant için 82,50 TL, Sivri fındık içinde 80 TL’den fındık almaya başlamasıyla rekoltenin azlığıyla birlikte serbest piyasada bir ara 110 liranın üzerine çıkan fiyatlar daha sonra 90-94 lira arasında gidip gelmeye başladı. Serbest piyasada kasım ayının son haftalarında yeniden yükselişe geçen fındık fiyatı yılbaşına günler kala 100 TL’lik fiyat istikrarını sürdürüyor” dedi.

İL İL FINDIK FİYATLARI

Serbest piyasada güncel olarak fındık kalitesine göre 80 ila 110 TL arasında satılıyor. Serbest piyasa fındık fiyatları şu şekilde: