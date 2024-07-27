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Fitch'ten Azerbaycan kararı! Kredi notunu yükselttiler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fitch&#039;ten Azerbaycan kararı! Kredi notunu yükselttiler

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Azerbaycan'ın kredi notunu 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltti. Not görünümünü ise 'durağan' olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Azerbaycan ekonomisine dair değerlendirmesini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildiği, not görünümünün ise 'durağan' olduğu belirtildi.

Söz konusu not artırımının ülkenin güçlü dış bilançosunu, devam eden cari ve mali fazlalarını, azalan döviz kırılganlığını, düşük kamu borcunu ve gelişen para politikasını yansıttığı aktarıldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,5

Açıklamada, ülkedeki yıllık enflasyonun, bu yılın ilk yarısında merkez bankasının yüzde 4'lük hedefinin altında kaldığı belirtildi. Enflasyonun ise bu yıl ortalama yüzde 3,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca ekonomik büyümenin petrol üretimindeki daha yavaş düşüş ve Karabağ'ın yeniden inşasının olumlu etkileriyle toparlanarak yüzde 3,2 olmasının beklendiği belirtilerek, büyümenin 2025'te yüzde 2,7'ye ve 2026'da yüzde 2,3'e gerileyerek yavaşlamasının öngörüldüğü aktarıldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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