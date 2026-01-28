Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu beklentilerini bankacılık sektörüne de yansıttı. Kuruluş, aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 9 Türk bankasının kredi notu görünümünü yukarı yönlü revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 Türk bankasının kredi notu görünümünü “durağan”dan “pozitif”e yükselttiğini duyurdu. Fitch, söz konusu bankaların uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını ise “BB-” seviyesinde teyit etti.

'POZİTİF'LE PARALELLİK TAŞIYOR

Fitch tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın Türkiye’nin kredi notu görünümünde geçen hafta yapılan “pozitif” revizyonla paralellik taşıdığı vurgulandı. Kuruluş, Eylül 2024’teki not artışından bu yana döviz rezervlerinde beklentilerin üzerinde bir artış yaşandığına dikkat çekti.

Açıklamada, rezervlerdeki güçlenmenin dış kırılganlıkları azalttığı, rezerv kalitesinde iyileşme sağlandığı ve döviz cinsi koşullu yükümlülüklerin gerilediği ifade edildi. Bu gelişmelerin, bankaların kredi profillerine olumlu yansıdığı belirtildi.

İŞTE O BANKALAR

Fitch’in kredi notu görünümünü “pozitif”e çevirdiği bankalar Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Halkbank, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım olarak sıralandı.

