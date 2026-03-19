Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan para cezaları tahsilatına ilişkin iddialara cevap geldi. Açıklamada "Haberlerde yer alan '2026'nın ilk iki ayında kesilen para cezaları 1 trilyon lirayı aştı' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. 2026 yılının ilk iki ayında gözüken tahakkuk tutarı 1 trilyon 50 milyar lira olup, bu tutarın yaklaşık 942 milyar lirası 2025 ve önceki yıllardan devreden tahakkuk tutarından kaynaklanmaktadır" denildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ilk iki ayına ilişkin para cezaları toplam tahakkukunun, geçmiş yıl tahakkuklarından arındırdığı zaman 107,8 milyar lira olduğunu ve haberlerde yer alan "2026'nın ilk iki ayında kesilen para cezaları 1 trilyon lirayı aştı' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"CEZA KESME REKORU KIRILDI" HABERİ YALANLANDI

Başkanlıktan, para cezaları tahakkuk tahsilat tutarlarına ilişkin yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Maliye, ceza kesme rekoru kırdı. 2026'nın ilk iki ayında kesilen para cezaları, 1 trilyon lirayı aşarak yılın tamamı için beklenen tutarın 3 katına ulaştı" şeklindeki haberler karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin gerekliliği görüldüğü kaydedildi.

MİKTARIN BÜYÜĞÜ, ÖNCEKİ YILLARDAN DEVRETMİŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan mali tablolardaki para cezaları dahil genel bütçe verilerinin, kümülatif (birikimli) rakamlardan oluştuğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Tablolarda yalnızca ilgili yıl içinde tahakkuk eden alacak yer almamakta olup, geçmiş yıllardan tahsil edilememiş olan tahakkuk bakayalarının cari yıl tahakkuklarına eklenmesi suretiyle oluşan kümülatif tahakkuk tutarları yer almaktadır. Buna göre 2026 yılının ilk iki ayında gözüken tahakkuk tutarı 1 trilyon 50 milyar lira olup, bu tutarın yaklaşık 942 milyar lirası 2025 ve önceki yıllardan devreden tahakkuk tutarından kaynaklanmaktadır."

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA"

Açıklamada, 2025 yılının ilk iki ayında geçmiş yıllardan arındırılmış cari yıl tahakkuk tutarının 79,9 milyar lira, 2026'nın aynı döneminde ise yüzde 35 artışla 107,8 milyar lira olduğu bildirildi.

Geçen yılının ilk iki ayında para cezalarına ilişkin 35,4 milyar lira, 2026'nın aynı döneminde ise yüzde 20,5 artışla 42,6 milyar lira tahsilat yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "2026 yılı para cezalarına ilişkin bütçe hedefi ise 348,4 milyar liradır. Yılın ilk iki ayında bütçede öngörülen rakamın sadece yüzde 12,2'si tahsil edilmiştir. Dolayısıyla, 2026 yılı ilk iki ayına ilişkin toplam tahakkuku, geçmiş yıl tahakkuklarından arındırdığımız zaman 107,8 milyar lira cari yıla ilişkin tahakkuk tutarı bulunmakta olup, haberlerde yer alan '2026'nın ilk 2 ayında kesilen para cezaları 1 trilyon lirayı aştı' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

