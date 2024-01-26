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    • Goldman Sachs oran vererek açıkladı: Yıl sonunda faiz ve enflasyon ne kadar olacak?

    Goldman Sachs, dün yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltmesinin ardından yıl sonu tahminini açıkladı. Buna göre ABD'li dev banka, TCMB'nin 2024 sonunda faiz oranlarını yüzde 25'e indireceğini öngörüyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Goldman Sachs oran vererek açıkladı: Yıl sonunda faiz ve enflasyon ne kadar olacak?

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Merkez Bankası, dünkü PPK toplantısının ardından piyasa beklentilerine uygun olarak politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 45 seviyesine yükseltti. Çoğu ekonomiste göre Ocak ayı kararı son faiz artışı anlamına gelirken, ABD'li Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir faiz tahmini geldi.

    Goldman Sachs, yayımladığı yatırımcı notunda TCMB'ye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

    "PARA POLİTİKASINDAKİ GEVŞEME 3. ÇEYREKTE BAŞLAYACAK"

    "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş gözlenene ve enflasyon beklentileri ile TCMB’nin öngördüğü tahmin aralığı birbirine yakınsayana kadar politika faizinin mevcut seviyesinin korunacağını belirtmiştir. Bu bizim düşüncemizle uyumludur; zira TCMB’nin para politikasını gevşetmeye, ücret artışları ve enerji sübvansiyonlarının kaldırılmasından kaynaklanan geçişkenliğin azalmasının ardından ardışık enflasyonun yeniden keskin bir şekilde düşmeye başlamasını beklediğimiz 3. çeyrekten itibaren başlayabileceğini düşünüyoruz."

    Goldman Sachs oran vererek açıkladı: Yıl sonunda faiz ve enflasyon ne kadar olacak?

    "2024 SONUNDA ENFLASYON YÜZDE 30'A DÜŞECEK"

    Mevcut politika duruşunun korunduğu ve para arzı artış hızının mevcut ardışık hızda devam ettiği varsayımıyla, 2024 yılında yılsonu enflasyonunun yüzde 42,6 olan konsensüsün oldukça altında, yüzde 30 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Goldman Sachs, "Enflasyonun piyasaların fiyatladığından daha hızlı düşmesiyle birlikte, mevcut piyasa fiyatlamasının aksine, gevşeme döngüsüne yıl ortasında başlamanın prematüre olmayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Goldman Sachs oran vererek açıkladı: Yıl sonunda faiz ve enflasyon ne kadar olacak?

    "TCMB, FAİZİ YIL SONUNA KADAR YÜZDE 25'E İNDİRECEK"

    "Politikanın 2024 yılının ikinci yarısında gevşetilmesinin TL üzerinde aşırı bir baskı oluşturacağını düşünmüyoruz ve TCMB’nin 2024 yılı sonuna kadar faizleri yüzde 25’e indireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Goldman Sahcs, TCMB'nin enflasyona yönelik kalıcı ve kayda değer bir riskin ortaya çıkması halinde para politikası duruşunu yeniden değerlendireceğini de ekledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Goldman Sachs oran vererek açıkladı: Yıl sonunda faiz ve enflasyon ne kadar olacak?
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