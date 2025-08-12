Görünüşü kavun ama muz tadında! Çiftçiler ektikçe ekti, getirisi yüksek

Aydıncık yöresine özgü bağrıbütün kavunu hem kokusu hem de lezzetiyle beğeniliyor. Tanesi 35-40 lira arasında değişen kavunun İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa gibi Türkiye’nin birçok iline satışı yapılıyor.

HER GEÇEN GÜN TALEP ARTIYOR

Bağrıbütün tohumunun başka lokasyonlara götürüldüğünde normal kavuna dönüştüğünü ve bu özelliğinden dolayı coğrafi işaret tescili aldığını söyleyen Erol Gürgen önemli açıklamalarda bulundu. Gürgen, “Bu bağrıbütün dediğimiz yöremize özgü endemik bir kavun. İçinden çekirdekleri bütün çıktığı için bağrı bütün diyoruz. Diğer yöresel anlamı ‘yer muzu’ olarak adlandırılıyor. Hem tadından hem de aromasından hem de şeklinden ve renginden ‘yer muzu’ olarak adlandırıyoruz. Her dönem daha fazla etkiliyor ama bu sene iklim şartlarından dolayı verim çok az. Yoksa her sene ekimi artıyor, çünkü talep çok fazla” dedi.

4 YILLIK İNCELEME SONRASI COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Gürgen, Bağrıbütün kavununun 4 yıl süren inceleme sonunda 2020 yılında coğrafi işaret ile tescillendiğini hatırlatarak "Coğrafi işaret tescili aldıktan sonra da zaten talep arttığı için dönüm ekimleri de arttı ama bu yıl iklim şartları el vermedi şu anda verim yarı yarıya azaldı. Çünkü güneşin zaman zaman olmaması çıkınca da çok fazla yakmasından dolayı ürünler de azalma var. Birçok yerde 4 yıl boyunca incelendi coğrafi işaret tescili verilmesi için Eskişehir'de Edirne'de ve birçok ilde birkaç yerde yöresel olarak rastlandı ama DNA'sı tamamen Aydıncık olarak, bozulmamış olarak tescillendi. Buradan alınan tohumlar başka yere götürüldüğünde normal Kavuna dönüşüyor coğrafi tescil vermesinin sebebi de budur" şeklinde konuştu.

TANESİ 40 LİRADAN SATILIYOR

Hava şartlarından dolayı ürününde yarı yarıya kayıp olduğunu söyleyen üretici Sinan Ünal ise şöyle konuştu:

“8 dönüm ektim. 8 dönümün 4 dönümü hiç olmadı. Yaklaşık maliyetim 20-25 bin lira toplam kazanacağım para 40 bin TL civarında. Bağrıbütünün bir tanesini 20-25 liraya mal oluyor 35 veya 40 liraya satıyorum. Aydıncık merkezden Türkiye'nin çoğu yerine gönderiyorum. Bu sene İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa Türkiye'nin birçok yerine gönderdim. Tek sıkıntımız kargoyla gitmiyor. Hasadı günlük yapıyoruz, altı dönüm yerden günlük 50 veya 100 adet topluyoruz."

ŞEKLİ KAVUNA TADI MUZA BENZİYOR

Şekli kavuna tadı muza benzeyen bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzetiyle çok beğeniliyor.