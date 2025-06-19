Günde 1591 uçuş... Avrupa'nın lideri yine İstanbul oldu!

İstanbul Havalimanı, 9-15 Haziran döneminde günlük ortalama 1591 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam, Paris, Frankfurt ve Londra gibi büyük merkezleri geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı, 9-15 Haziran tarihleri arasında günlük ortalama 1591 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan “Avrupa Havacılık Raporu”na göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde en çok uçuş gerçekleştiren havalimanı oldu.

Listenin devamında ise Amsterdam Schiphol Havalimanı günlük 1446 uçuşla ikinci sırada yer alırken, Paris Charles de Gaulle 1389, Frankfurt 1380 ve Londra Heathrow ise 1346 uçuş ile İstanbul’u takip etti.

Bu rakamlar, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa havacılık sektöründeki önemini ve yüksek operasyon kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

İSTANBUL HAVALİMANI

2019 yılında hizmete açılan İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanlarından biri konumunda.

Modern altyapısı ve yüksek yolcu ile uçuş kapasitesi sayesinde kısa sürede Avrupa’nın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline gelen İstanbul Havalimanı, 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en yoğun havalimanları arasında yer almayı hedefliyor.

Hem iç hatlar hem de dış hat uçuşlarına ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin küresel ulaşım ağındaki stratejik konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor.