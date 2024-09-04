Haksız rekabete "dur" deniliyor! Karteller yapay zekâ ile tespit edilecek

Rekabet Kurumu, ticaretin temel dinamiklerini yerinden oynatan kartel ve tekellerin önüne geçmek için bir dizi yeni tedbiri devreye almaya hazırlanıyor.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA- Kurum bu kapsamda önümüzdeki 5 yıllık dönem için stratejik plan belirledi. Planda, büyük kartel ve tekellerin ortaya çıkarılmasının gelişen teknolojiler sayesinde zorlaştığına dikkat çekilirken, bu tehdidin bertaraf edilmesi için iktisat temelli analizler, kartelleri ihbar eden gerçek kişilere para ödülü ve yapay zekâ uygulamaları devreye alınacak. Ayrıca pişmanlık müessesesinde de yenilik yapılacak. Stratejik planda konuya ilişkin “Pişmanlık programına başvuruları caydıran önemli bir faktör, pişmanlık başvurusunda bulunan ve idari para cezasından muaf tutulan teşebbüslerin dahi özel hukuk kapsamında 3 kat tazminat riski ile karşı karşıya olmasıdır. Pişmanlık başvurularında teşebbüslerin bizzat sağladığı delillerin, ülkemizde son dönemde artış gösteren özel hukuk tazminat davalarında aleyhlerine delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda kesin bir yasal düzenleme olmaması da hukuki belirsizlik oluşturmaktadır” denildi.

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Kurul, otomotiv sektöründe karbon yakıtlarının azaltılmasının elektrikli araç pazarındaki rekabeti artırabileceğine de dikkat çekti. AB’deki çevresel yükümlülüklerin maliyetleri artırarak ülke içi fiyatlara olumsuz etki yapabileceği, devlet desteklerinin yenilikçi uygulamaları teşvik edebileceği ancak aşırı teşviklerin tekelleşme riski taşıyabileceğini değerlendiren Kurul, “Bu kapsamda otomotiv pazarındaki pazar tanımının yeniden gözden geçirilmesinde fayda görülmektedir” uyarısında bulundu.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle tekellerin ve kartellerin hâkim olduğu bir ekonomik yapıdan toplumsal refahtan söz edilemeyeceğini belirterek, “Bu nedenledir ki; rekabet eden, insan kaynağına, verimliliğe ve teknolojiye yatırım yapan teşebbüslerin var olduğu, girişim özgürlüğünün korunduğu, vatandaşlarımızın fiyat ve kalite rekabetinden, ürün ve hizmet çeşitliliğinden yararlandığı bir ekonomik yapının geliştirilmesi ve korunması konusundaki temel misyonumuzun bize yüklediği ağır ama bir o kadar kıymetli sorumluluğun her daim farkında olarak faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Beş yıllık stratejik planımızı, bir başka deyişle faaliyetlerimizin temel çerçevesini çizen yol haritamızı da bu temel misyonu esas alarak oluşturduk” dedi.