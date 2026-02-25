Muğla’nın Menteşe ilçesinde balık tezgahlarında hamsi fiyatları düşüşe geçti. Geçen hafta ile bu hafta arasında 100 TL fark var.

Geçtiğimiz hafta kilogramı 250 liraya kadar çıkan hamsi, bu hafta 150 liradan satışa sunulmaya başladı. Havaların düzelmesiyle birlikte denize açılan balıkçıların bol hamsi getirmesi fiyatların gerilemesine neden oldu. Balıkçı esnafı hamsiye yoğun ilgi olduğunu belirtirken, fiyatların gün içerisinde daha da düşebileceğini ifade etti.

"BALIK BOL OLUNCA FİYAT DÜŞER"

Menteşe ilçesinde balıkçı tezgahlarında hamsi fiyatlarında düşüş yaşandı. Balıkçılık yapan esnaf Yılmaz Doğan, hamsinin bu günlerde bol çıktığını belirterek fiyatların arz durumuna göre değiştiğini söyledi.

Doğan, "Balık bu sıralar bol çıktı. Ekonomiyle alakası yok, balık bol çıkarsa ucuz olur. Şu anda kilosu 150 liradan satılıyor. Belki akşamüstü 100 liraya kadar verebiliriz. 2 kilo alana 250 liraya bırakıyoruz" dedi.

VATANDAŞIN İLGİSİ ARTTI

Hamsi fiyatlarının düşmesi vatandaşın da ilgisini artırdı. Balık tezgahlarında yoğunluk yaşanırken esnaf, avın iyi gitmesi halinde önümüzdeki günlerde fiyatların düşük seyretmeye devam edebileceğini belirtti.

