Hasat rekor ücretle başladı! 33 günlük işçi maaşı 90 bin TL

İzmir'de incir hasadı öncesi işçi ücretleri belirlendi. Bu sezon gece-gündüz bahçelerde kalan 'bekçi işçiler' için sezonluk ücret rekor seviyeye ulaştı.

İzmir’in önemli tarım merkezlerinden biri olan Tire’de, 2025 yılı incir hasadı öncesi işçi ücret tarifeleri netleşti.

Yeni sezon öncesi toplanan ilgili kurul, 2025 yılı için tarife kararlarını açıkladı. Buna göre; günlük çırpıcı ve toplayıcı işçi ücretleri, dayıbaşı ve nakliye dahil olmak üzere net 1.700 TL olarak belirlendi. Gece-gündüz bahçelerde kalan bekçi işçiler için ise sezonluk ücret rekor seviyeye ulaştı.

"SICAKLIKLAR OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Konuyla ilgili konuşan Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, mevsim koşullarının bu yıl üretimi zorlaştırdığını ifade etti.

İbişoğlu, "Yüksek sıcaklıklar incir ağaçlarını olumsuz etkiliyor. Ancak sulama imkânı olan üreticiler, bu durumla başa çıkmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

33 GÜNDE 90 BİN TL

İşçi ücretlerine dair konuşan İbişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İşçi ücretlerimiz de belli oldu. Burada 'bekçi' diye tabir ettiğimiz yatılı kalan işçiler 33 günlük çalışma karşılığında 90 bin TL alacak. Asgari ücretle kıyaslandığında yüksek gibi görünse de, bu mesai mefhumu olmayan, ağır, zor ve ciddi tecrübe gerektiren bir iş. Umarım güzel bir incir sezonu geçiririz. Şimdiden tüm üreticilerimize bereketli ve verimli bir dönem diliyorum."