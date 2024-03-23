Hazine arazileri işgalden kurtulursa konut ucuzlar

Konut fiyatlarının yarısının arsa maliyeti olduğunu söyleyen Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Bugün Hazine arazilerinin çoğu işgal altında. Bu araziler işgalden kurtulur ve imara açılırsa konut fiyatları da ucuzlar” dedi. Çetinsaya, İstanbul’daki kentsel dönüşüm için de atıl durumdaki 100 bin konuta dikkat çekti.

CANAN ERASLAN'IN HABERİ - 6 Şubat deprem felaketinin üzerinden henüz 1 yıl geçti. Zamanı belli olmasa da her geçen gün yaklaşan bir İstanbul depremi, dönüşümün büyük bir hızla gerçekleşmesini elzem kılıyor ama inşaat maliyetleri buna pek de müsaade etmiyor. Bugün bir metrekare inşaatın ülke genelindeki ortalama maliyeti 30 bin lira. Yani 100 metrekare daire için en az 3 milyon liralık maliyet söz konusu. İstanbul’da ise metrekare fiyatı 45 bin lirayı aşıyor.

ARSA MALİYETİ YÜZDE 50

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gayrimenkul, AVM ve sanayi yatırımları olan Artaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, İstanbul özelinde, arsa bedelinin inşaat maliyetinin yüzde 50’sini bulması sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşandığını söyledi. 10 milyon liralık bir evin 5 milyon lirasının arsa bedeli olduğunu belirten Çetinsaya, arsa bedeli düştükçe inşaat maliyetinin de gerileyeceğini ve konutun daha ulaşılabilir olacağını ifade etti.

ARSAYI MAFYA KAPMIŞ!

Çetinsaya, şu noktaların altını çizdi: “Evet, İstanbul’a 650 bin konut yapılması şart. Bu çok doğru bir karar. Keşke geçmişte İstanbul’un Hazine arazileri arsa mafyalarına kaptırılmamış olsaydı. Hazine arazileri hasılat paylaşımı yoluyla zaman zaman imara açılıyor ama yeterli değil. İstanbul’un en değerli yerleri devlet arazisi olmasına rağmen hepsi işgal altında. İstinye Park’ın altındaki mahalle bile Hazine arazisi. Elektrik, su, doğalgaz, yol gitmiş. Bedel ödemeden çıkaramıyorsunuz. Çok yüksek bedeller. Bu nedenle kentsel dönüşüm çıkmaza giriyor.”

KENTSEL DÖNÜŞÜME KAT KARŞILIĞI ENGELİ

İşgal altındaki arazi sorununun çözülmesi gerektiğinin altını çizen Çetinsaya, “Kentsel dönüşüm için hak sahibi ile konuşmaya başladığınızda kapıyı yüzde 50’den açıyorlar. Yüzde 40’tan aşağı kat karşılığını kabul eden çıkmıyor. Avrupa ve ABD’de arsa maliyeti toplam inşaat maliyetinin yüzde 20’si kadar. Devlet bu sorunu çözüp arsa üretimine katkı sağlarsa konut fiyatı düşer. Hazine arazilerinin daha hızlı açılması gerekiyor” diye konuştu.

100 BİN ATIL KONUT BOŞUNA ÇÜRÜYOR

Mali gücü yetersiz, tecrübesiz firmalarca İstanbul’da yarım bırakılan birçok konut projesinin atıl beklediğini belirten Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, şunları söyledi: “Evet, hukuki işlem başlamış ama yüzde 90’ı tamamlanmış o inşaatlar çürüyor. Bunu yapanlar belli. ‘Parayı aldın, insanları yüzüstü bıraktın. O parayı ne yaptın’ diye devletin sorması gerekiyor. Onlar sektöre zarar veriyor. Adı müteahhit oluyor ve güveni zedeliyorlar.”

AİDAT PROBLEMİNE DEVLET EL KOYMALI

Site aidatlarına gelen zamlar gündemden düşmüyor. Bu konudaki sorularımızı da cevaplayan Çetinsaya “Ben sitede oturum başladığında 3 yıl boyunca yöneticilik yapıyorum. Gayet makul aidatlarla. Her bir site sakinini dinleyip ona göre çözüm üretiyorum. 3 yılın sonrasında devrediyorum” dedi. Site yönetimleri için düzenlemenin şart olduğunu söyleyen Çetinsaya “Sözde satın almalar yapıyorlar ve gerekenin kat kat üzerinde bedeller talep ediyorlar. Kat malikleri kanunu aracılığıyla devlet buna bir dur demeli, aidat meselesine devlet el koymalı” şeklinde konuştu.

YATIRIM AMAÇLI ALIMLAR BİTTİ

Mevduat faizlerinin yüzde 50’yi aştığı bir ortamda kimsenin yatırım amaçlı konut almadığına işaret eden Çetinsaya, “Biz kullanıcıya satıyoruz, biraz da yabancıya. Yabancıya satışın fiyatları artırdığı yönünde bir algı var ve bu kesinlikle yanlış” dedi. Çetinsaya, kredi faizlerindeki artışın, bankaların kredi vermede isteksiz davranmasının ve ikinci eve kredi çıkmamasının satışları azalttığını belirterek, “Konutta durgunluk var. Ekonomik tedbirler de söz konusu. Bugünler de geçecek” diye konuştu.