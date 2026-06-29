Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonların zammının kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Kritik veriyle ilgili ekonomistlerden tahminler geldi. İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam.

ENFLASYON BELİRLEYECEK Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik öneme sahip. Her iki grup da 2026'nın ocak-haziran dönemlerini kapsayan 6 aylık enflasyona göre zam alacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.



5 AYLIK ENFLASYON %16,6 Enflasyon ocakta %4,84, şubatta %2,96, martta %1,94, nisanda %4,18, mayısta ise %1,71 gelmişti. Böylece 5 aylık enflasyon %16,6 oldu.



MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİ ZAMMI 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri %16,6 oranında, memur ve memur emeklileri ise %12,4 oranında zammı garantiledi.

GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNDA Milyonların zammının kesinleşmesi için gözler haziran enflasyonuna çevrildi. Sayılı günler kalan veriyle ilgili ekonomistlerden tahminler gelmeye devam ediyor.



MERKEZ'İN ANKETİNE GÖRE TEMMUZ ZAMMI Merkez Bankası tarafından açıklanan haziran ayı beklenti anketinde, enflasyonun bu ay yüzde 1,36 olarak gelmesi bekleniyor. Bu durumun gerçekleşmesi SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı %18,19 olacak. Memur zammı ise %13,93 olacak.

En düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 638 liraya, en düşük memur maaşı ise 61 bin 890 liradan 70 bin 511 liraya çıkacak.



AA FİNANS'IN ANKETİNE GÖRE TEMMUZ ZAMMI Merkez Bankası'nın ardından AA Finans'ın enflasyon beklenti anketinde ise haziran ayı TÜFE tahmini %1,04 oldu. Enflasyonun bu oranda gelmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı %17,82, memur zammı ise %13,57 olacak.

Bu durumda ise en düşük emekli maaşı 23 bin 564 liraya, en düşük memur maaşı da 70 bin 288 lira olacak.

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