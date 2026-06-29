MHP Çeşme İlçe Başkanı Galip Uluçam, MHP Çeşme İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi’nde yeniden başkan seçildi. Uluçam “Çeşme'de yaşayan her vatandaşımızı bu güzel ilçenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü Çeşme hepimizin evidir, geleceğidir ve ortak sorumluluğudur” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çeşme İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi’nde tek aday olarak seçime giren mevcut İlçe Başkanı Galip Uluçam, yeniden başkanlığa seçildi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, delegeler, partililer, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılan MHP Çeşme İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi’nde tek aday olarak mevcut İlçe Başkanı Galip Uluçam yer aldı. Kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesaj da okundu.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet raporu ve mali rapor okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Galip Uluçam, yeniden başkan seçildi.

Güven tazeledi! MHP Çeşmede Galip Uluçam yeniden başkan seçildi

“ÇEŞME HEPİMİZİN EVİ”

Kongrenin yalnızca bir seçim olmadığını belirten Uluçam, şunları söyledi: Siyasi görüşü, dünya görüşü veya hayat tarzı ne olursa olsun Çeşme'de yaşayan her vatandaşımızı bu güzel ilçenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü Çeşme hepimizin evidir, geleceğidir ve ortak sorumluluğudur.

Uluçam, Çeşme'nin tarihi, turizmi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade ederek, ilçenin yalnızca yaz aylarında konuşulan bir turizm merkezi değil; gençlerin umutla geleceğe baktığı, esnafın kazandığı, üreticinin desteklendiği ve vatandaşların huzur içinde yaşadığı bir ilçe olması için çalışacaklarını ifade etti.

Güven tazeledi! MHP Çeşmede Galip Uluçam yeniden başkan seçildi

YENİ YÖNETİMDE KİMLER VAR?

Üye Tipi Üyeler Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Selma Polat, Hakan Tekin, Hasan Coşkun, Yıldırım Yaşar, Mustafa Üstün, İlhan Çimen, Emine Çiftçi, Mustafa Bulduk, Güler Aras, Mustafa Alıcı, Necati Kamacı, Vedat Köstekçi, Erdal Taşdelen, Ümit Asil Berber, Levent Kaymaz, Ajlan Özsaran, Sadri Çetinkaya, Umut Yaşar Çavdar Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Şuayıp Kavalcı, Mesut Meziker, Doğan Ayhan, Funda Serin, Ümit Elmas, Serdar Çiçek, Cengiz Bahar, Bilal Erdoğan, Zafer Sökmen, Hüseyin Armağan Küçükkara, İbrahim Kocakaya, Hüseyin Lokmacı, Kamuran Ülgen, Ahmet Dağdelen, Fadime Tan, İnci Yıldız, Mehmet Kurt, Hasan Dağaşan İl Delegeleri Asil Galip Uluçam, Gazi Fıldır, Selma Polat, Hasan Coşkun, Hakan Tekin, Ali Gölcük, Durmuş Biçer İl Delegeleri Yedek Yıldırım Yaşar, Hakan Çalı, Levent Kaymaz

Güven tazeledi! MHP Çeşmede Galip Uluçam yeniden başkan seçildi

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