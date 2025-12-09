Fuarın, yıl içine yayılan sipariş tekrarlarıyla birlikte 100 milyon dolarlık ticari katkı sağlamasını beklediklerini söyleyen Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, “Kalite, model ve üretim kabiliyeti açısından Türkiye’nin üzerinde üretim yapan bir ülke yok. Bugün dünyada her 100 deri ceket kullanandan beşinin Türk deri ürünlerini kullandığını söyleyebiliriz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca da dünyada artık marka çıkarmanın Asya’ya doğru kaydığına işaret ederek, “Katma değerli ürün satmak için markalaşma şart. Asya’nın yükselen marka üretim gücü karşısında Türkiye köprü pozisyonunda ve çok avantajlı bir yerde. Bundan sonra markalı satışlarla dünya pazarında daha güçlü olacağız” diye konuştu.