Türkiye, bir milyon çalışana iş ve aş sağlayan paslanmaz çelik anti-damping soruşturmasına kilitlendi.

Ticaret Bakanlığı’ndan gelecek mutlu haberi bekleyen sektör temsilcileri, anti-damping soruşturmasının olumsuz sonuçlanması hâlinde 300 bin kişinin işini kaybedeceğini, ihracatta ise 1,5 milyar dolarlık kayıp yaşanacağını belirtiyor.

5,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACATI İLGİLENDİRİYOR

Sektör temsilcileri, Türkiye’de üretilmeyen bir ham maddeye ek vergi getirilmesinin enflasyonu tetikleyeceğini ve üreticiyi küresel rekabetten tamamen koparacağını savunarak, “Bu karar yalnızca bir firmayı değil, 5,5 milyar dolarlık ihracatı ve milyonların geçimini ilgilendiriyor” mesajını verdi.

‘MADE İN TÜRKİYE’ ALGISI

Posco Assan’ın bir üretici olmamasına rağmen, böyle bir soruşturma başlatılmasının dahi doğru olmadığına vurgu yapan sektör temsilcileri, “Posco Assan, yalnızca ithal ettiği paslanmaz yassı çeliğe soğuk indirgeme işlemi yapan bir haddeleme tesisi. Soruşturmanın ek vergi ile sonuçlanmasının ihracattan üretime, istihdamdan enflasyona kadar her anlamda olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Türkiye’de üretilmeyen bir ham maddede ek vergi konuşmak yerine, rekabet gücümüzü ve ‘Made in Türkiye’ algısını güçlendirecek destekleri konuşmamız gerekiyor. Bugün eve giren her ürünün yüzde 12 daha pahalı üretiliyor olması bile sektörün nasıl bir yük altında olduğunu açıkça gösteriyor. Ticaret Bakanlığı’nın bu soruşturmada kararı verirken bunları göz önünde bulunduracağına inanıyoruz” dedi.

