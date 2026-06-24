İran ve ABD gerilimi sonrası Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da petrol taşımacılığındaki kriz bitmedi. Tankerlerin rota değiştirmesiyle gemi kiralama fiyatları rekor seviyelere çıktı, bazı taşıma ücretleri yüzde 900 arttı.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim, küresel enerji piyasalarında büyük dalgalanmaya neden oldu. Dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olan bölgede tanker trafiğinin aksaması, milyonlarca varillik petrol sevkiyatını etkiledi.

Hürmüz Boğazı’nın tanker geçişlerine yeniden açılmasının ardından gözler petrol akışının normale dönmesine çevrilirken, bu kez farklı bir sorun ortaya çıktı. Kriz sürecinde birçok büyük tanker yeni rotalara yönelirken, petrol taşımacılığında tanker bulma sıkıntısı yaşanmaya başladı.

NAVLUN FİYATLARI ZİRVE YAPTI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; gemi kiralama şirketleri, artan talep nedeniyle navlun fiyatlarını yükseltirken, dev petrol tankerlerinin kiralama bedelleri rekor seviyelere ulaştı. Yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip bir VLCC (Very Large Crude Carrier) tipi tanker, Güney Kore merkezli Sinokor tarafından Worldscale 897 seviyesinden kiralandı.

Bu rakam, tanker taşımacılığında şimdiye kadar görülen en yüksek navlun bedellerinden biri olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tanker, Irak’ın Basra Terminali’nden yükleme yaparak Hürmüz Boğazı üzerinden petrolü alıcıya ulaştıracak.

WORLDSCALE NEDİR?

Petrol tankerlerinde kullanılan uluslararası navlun hesaplama sistemi olan Worldscale, taşıma maliyetlerini belirlemek için kullanılıyor. Her yıl belirlenen temel ücret WS 100 olarak kabul edilirken, WS 897 seviyesi standart ücretin yaklaşık yüzde 897’si anlamına geliyor.

Enerji piyasaları, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin ardından petrol arzındaki belirsizliği ve tanker maliyetlerindeki artışı yakından takip ediyor.

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