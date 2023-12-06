İBB EVLİLİK YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Yeni evlenecek çiftlere İBB 7 bin TL evlilik desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

İBB evlilik yardımı başvuru şartları 2023 gündemde. İstanbul'da ikamet edip yeni evlenecek çiftlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen evlilik yardımı için sorgulamalar sürüyor. Yeni evlenecek çiftler İBB evlilik kredisi şartlarının detaylarını öğrenmek istiyor. İBB, geçtiğimiz aylarda İstanbul'da oturma şartı koşarak yeni evlenen çiftlere 7 bin TL'lik tek sefere mahsus bir ödeme yapacağını duyurmuştu. Bu noktada evlilik başvurusunun nasıl yapılacağı konusunda bir araştırma var. Peki, İBB evlilik yardımı nasıl alınır, başvuru şartları ve istenen belgeler nelerdir? İşte İBB evlilik yardımı hakkında bilinmesi gereken tüm ayrıntılar.

İBB EVLİLİK YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023

İBB evlilik yardımından faydalanmak isteyen çiftlerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Çiftlerin 3 ay içinde evlenmesi,

İstanbul'da ikamet etmeleri,

Sosyal incelemede uygun görülmeleri.

Ayrıca, çiftlerin daha önce boşanmış olmaları bu yardımdan yararlanmalarına engel teşkil etmiyor.

İBB EVLİLİK YARDIMI NE KADAR KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen Evlilik Desteği programı, evlilik hazırlığındaki ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL'lik ödeme yaparak, maddi destekte yer alıyor. Evlenecek çiftlerin maddi durumu, iş durumları ve ihtiyaçları, sosyal araştırmalarla detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Program kapsamında destek almak isteyen çiftlerin belirlenen şartları sağlamaları durumunda, ödeme kadının hesabına gerçekleştirilmektedir.

Evlilik Desteği hizmeti, geçtiğimiz Mayıs ayında başlamış olup, 6 ay içerisinde (Mayıs-Kasım 2023) 8.682 çifte toplam 60 milyon 774 bin TL'lik destek sağlandı. Programa başvuran çiftlerin İstanbul'da ikamet etmeleri, sosyal incelemeden geçmeleri ve başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. Programa başvuruda bulunan çiftlerin daha önceki evliliklerinin boşanma ile sonuçlanmış olması, başvurularına engel teşkil etmemektedir.

İBB 7 BİN TL EVLİLİK YARDIMINA NEREDEN BAŞVURULUR?

İBB evlilik yardımı başvuruları şu platformlar üzerinden gerçekleştirilebilecek:

Alo 153 Çözüm Merkezi,

İstanbul Senin mobil uygulaması,

İBB internet sitesi.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, İBB Sosyal Yardım sitesi üzerinden kolayca başvuruda bulunabilirler.