İkinci EYT dalgası yolda! Yüz binleri ilgilendiriyor, 5 yıl erken emekli olabilirsiniz

2023 yılında yaklaşık 1 milyon 850 bin kişinin EYT'den emekli olması sonrası gözler yeni düzenlemeye çevrildi. TGRT Haber'e konuşan İsa Karakaş, 5 yıl erken emeklilik imkanı tanıyacak olan ikinci EYT düzenlemesine dair son durumu anlattı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzun süren çalışmanın ardından istediğini aldı, 2023 yılında 2 milyona yakın kişi EYT'den emekli oldu. Bu düzenlemenin ardından Bağ-Kur'lu küçük esnaf da prim gün sayısının SSK'lı çalışanla eşitlenmesini bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-kurluların prim gününün 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmaları olduğunu duyurmuştu. Bu kapsamda ikinci EYT için geri sayım başladı.

"İKİNCİ EYT DALGASI GELİYOR"

TGRT Haber yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "İkinci bir EYT dalgası geliyor" dedi ve son duruma dair detayları paylaştı.

"Bu sene SSK'lılardan 500 bin kişi EYT'den emekli olacak" diyen Karakaş, "Bunların haricinde Bağ-kur prim eşitleme dediğimiz mesele var. 9 bin prim günü fazla olduğu için 7200 güne düşürülmesi çalışmalar devam ediyor. Bütün hazırlıklar var, kimlerin kapsamda olduğu belli. Taslak Meclis'e getirilmesi kaldı" ifadelerini kullandı.

"DİĞER BİR BOYUT DA EV KADINLARI..."

Karakaş, açıklamalarının devamında emekli zamları ve ev kadınları için planlanan emeklilik programına değindi. İşte Karakaş'ın sözleri:

"Diğer bir boyut da ev kadınları. Onlara da söz verildi, maliyet hesabı yapıldı. Daha az primle ve çocuk sayısına göre erken emekli olunabilecek.

EMEKLİ ZAMLARI

3 bin 600 gün prim ödeyene 10 bin TL verdik değil mi 10 bin 80 gün prim ödeyene de 10 bin TL verdiğin zaman eksik ödemesi var. Aslında maaşı 30 bin TL olması gerekiyor.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkıyorsa gün sayısı daha fazla olanların daha fazla maaş alması gerekiyor.

SEYYANEN ZAM

SSK, Bağ-kur ve memur emeklisine seyyanen zam olmadan düzeltme olamaz."