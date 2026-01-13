Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin kapsamı ve takvimi sonunda netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla hayata geçirilecek yeni sosyal destek modelinde artık geri sayım başladı. Peki, vatandaşlık maaşı uygulaması ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Yeni sosyal destek modeli 2026 yılı Haziran ayında pilot olarak belirlenen illerde yürürlüğe girecek. Pilot uygulamayla birlikte sistem test edilecek, altyapı değerlendirilecek ve ilerleyen dönemde iyileştirmeler yapılacak. Daha sonra, elde edilecek sonuçlara göre sistemin 2027 yılı itibarıyla tüm Türkiye genelinde uygulanması planlanıyor.



HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilenen uygulamanın önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlaması planlanıyor. Daha sonra da Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Vatandaşlık maaşı uygulaması teklifin Meclis'ten geçmesi ardından yasalacak. Düzenlemeye ilişkin önümüzdeki aylarda Meclis'e bir yasa teklifinin sunulması da bekliyor.



2027 YILINDA ÜLKE GENELİNE YAYILACAK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşlık maaşı uygulamasının genele yayılacağı tarih için 2027 yılını işaret etmişti. Bakan Göktaş, yaklaşık iki yıldır çalışmalarını yürüttükleri Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamalarını, önümüzdeki yıl başlatacaklarını belirterek, "2027 yılında ise bu sistemi, Türkiye'nin tamamında yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

HER HANEYE BİR ASGARİ ÜCRET... Program ile geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek verilmesi amaçlanıyor. Hane bazlı vatandaşlık maaşı ödemesi, ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Örneğin belirlenen rakamın 20 bin lira olması halinde ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık ödeme yapacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun 20 Kasım tarihindeki haberinde uygulamanın detayları yer almıştı. Buna göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği "Vatandaşlık maaşı" uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor

