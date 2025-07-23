Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İndirime devlet eli... Aldatmacaya karşı 10 gün kuralı geliyor!

İndirime devlet eli... Aldatmacaya karşı 10 gün kuralı geliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İndirime devlet eli... Aldatmacaya karşı 10 gün kuralı geliyor!
Tüketici Hakları, İndirim, Ticaret Bakanlığı, Sahte İndirim, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sahte indirim kampanyaları, tüketiciyi yanıltmaya yönelik indirim reklamları veya indirimli ürün tanıtımlarında, tüketicinin korunması için yeni bir adım daha atılıyor. Ürün fiyatında 30 gün değil, 10 gün önceki fiyat esas alınacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde tüketicilerin aldatılmasının önüne geçmek için indirimli satış kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcılara 30 gün önceki fiyatların esas alınması uyarısında bulunmuştu. Mevcut Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde de indirimli fiyat belirlenirken, önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunluluğu bulunuyor. Ticaret Bakanlığı bu konuda yeni bir adım daha atarak, indirimli fiyat tespitinde 30 gün değil, önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması yönünde düzenleme yapıyor. Bakanlığın hazırladığı Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde değişiklik öngören taslakta, indirimli satışa konu edilen mal ya da hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınması öngörülüyor. Ürünün tanıtım, reklam veya etiketinde önceki 10 günün fiyatı ile indirimli fiyata birlikte yer verilecek.

REKLAM KURULU CEZA YAĞDIRMIŞTI

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde ise indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, bu yılın ilk yarısında incelemeye aldığı 12 bin 499 dosyanın 753’ünü mevzuata aykırı bulmuştu. Toplamda 141 milyon 123 bin lira idari para cezası uygulamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yapay zekâ akıl yürütecek! Yandex’ten yeni özellikler 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yangınlar trendi tersine çevirdi! İzole tatilden kaçış başladı, evler satışta - Ekonomiİzole tatilden kaçış başladı, evler satışta30 ton ürünü ücretsiz dağıttı! Vatandaşlar sıraya girdi, çuval çuval aldılar - EkonomiVatandaşlar sıraya girdi, çuval çuval aldılarTürkiye’den dünyaya petrol atağı! 1,5 milyon varil kapasiteli yeni anlaşma için geri sayım başladı - EkonomiYeni anlaşma için geri sayım başladıBorsada bankalara kar satışı geldi! BİST 100’de yükseliş hız kesti - EkonomiBorsada bankalara kar satışı geldi!Emekli sandığından aylık alanların temmuz ayı zam farkı yatırılıyor! SGK tarihi açıkladı - EkonomiSGK tarihi açıkladı! Hesaplara yatırılıyorGram altın 4.400'ü aştı! Uzman isim eylülü işaret etti: Artık onları konuşacağız - EkonomiGram altın 4.400'ü aştı! Gözler eylül ayında
Sonraki Haber Yükleniyor...