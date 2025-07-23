İndirimler, kampanyalar, tanıtımlar... THY'den büyük vefa hamlesi! Kıbrıs'ı dünyaya bağlıyor

KKTC’ye direkt uçuşlar ve turizme dair destek kampanyaları yapan THY, AJET markasıyla Ada’ya direkt uçuşları artıracak, indirimli bilet kampanyaları düzenleyecek. Kampanya ile tıpkı Türkiye’deki gibi, şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yüzde 50 indirim uygulanacak...

CANAN ERASLAN - Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünya ile entegrasyonuna katkı sağlamak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs şehitlerinin yakınlarına, gazilere ve yakınlarına yüzde 50 indirimli bilet uygulaması başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte protokolün duyurulduğu törende konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu kampanyayı yenilerinin izleyeceğini belirterek “Yıllardır ülke turizmine, ekonomisine, tanıtımına büyük katkılar sağladık. Yeni dönemde ‘Ada Kıbrıs’ projesine katkı sağladık. AJET ile yeni bağlantılar kurarak, fiyat politikalarıyla KKTC’ye ulaşımı daha kolay hâle getirdik. 4 Ağustos’ta bu kapsamda Londra’da gerçekleştirilecek lansmanda Türk Hava Yolları olarak hem ulaşım hem de tanıtım anlamında katkı sağlayacağız. Bu proje kapsamında AJet uçuşlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden yolculara özel indirimli fiyatlar ve fırsatlar sunuyoruz. İndirimlerle şehit ve gazi yakınlarımızın sevdiklerine daha kolay ulaşmalarını, onların ülkemize daha sık seyahat etmesine imkân sağlıyoruz. Yaklaşık 30 bin KKTC vatandaşımızı kapsayan protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

DÜNYAYI KIBRIS'A DAVET EDİYORUZ

Paket tatil platformu TK Holidays ile dünyanın dört bir yanından turistlere bu güzellikleri keşfetme fırsatı sunduklarını, onları KKTC’ye davet ettiklerini söyleyen Bolat “Türk Hava Yolları ekosisteminde bulunan AJet ve SunExpress’le birlikte geçtiğimiz yıl, bir milyon dokuz yüz bin yolcuyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşıdık. Bu sene bu sayıyı daha da yukarı çıkarmak için Türkiye ile KKTC arasında haftada 200 seferlik köprü kuruyor, bu güzel ülkeyi dünyaya bağlıyoruz” diye konuştu. KKTC Başkanı Ersin Tatar da Bolat’a teşekkür ettiği konuşmasında, Ada’da tatil turizmi ve öğrenci turizmi için yatırım yaptıklarını, Türkiye’den gelen 75 milyon metreküp ile içme suyunun yanı sıra tarımı geliştirdiklerini belirtti ve Türk halkını ülkesine davet etti.

İNDİRİMLER, KAMPANYALAR, TANITIM VE 10 BİN ZEYTİN FİDANI

KKTC’ye seyahatlerin artırılması sebebiyle 23 Nisan’da yüzde 50 çocuk indirimi, adada okuyan öğrencilerin ailelerine indirimli uçuş ve tatil imkânı, en az 3 yolcudan oluşan yolculara yüzde 25 indirim, sosyal medya ‘influencer’ları ile iş birliği, arama motorlarında KKTC için özel çalışmalar, tur operatörü ve acentelere farkındalık turları, uçuş puan, mil puan gibi kampanyalar yapıldı. Bunların yanı sıra Eylülde Turkish Airlines World Cup turnuvası düzenlenecek, ekim ayında adaya 10 bin zeytin fidanı dikilecek, Lefkoşa Bienali’ne sponsor olunacak. Öğrencilerin geliş gidişleri için, ekstra bagaj ve benzeri uygulamalar yapılacak.

LONDRA'DAN KIBRIS 250 PAUNT OLACAK

‘Ada Kıbrıs’ projesine destek kampanyasındaki protokole göre, KKTC’ye Türkiye’den uçuşlar tek yön 6 bin TL olacak. 4 Ağustos’ta İngiltere’nin Başkenti Londra’da yapılacak lansmanla duyurusu yapılan kampanya ile de, bu kentten KKTC’ye uçuşlar 250 paunt olarak uygulanacak.