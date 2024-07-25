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İran el koymuştu! Tüpraş 1 milyon varil petrolü geri aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İran el koymuştu! Tüpraş 1 milyon varil petrolü geri aldı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran, bu yılın başında Tüpraş'ın Irak'tan satın aldığı 1 milyon varil ham petrolü taşıyan tankere el koymuştu. Yapılan açıklamaya göre, yürütülen girişimler sonucu petrolün tamamı geri alındı.

İran, Ocak ayında ABD'ye 'misilleme' olarak Irak'tan Türkiye'ye ham petrol taşıyan Yunanistan'a ait Marshall Adaları bandıralı St Nikolas tankerine el koydu. Tankerde, Tüpraş'ın Irak'tan satın aldığı yaklaşık 1 milyon varil ham petrol olduğu açıklandı.

Yunan denizcilik kaynakları, tankerde bulunan 1 milyon varil ham petrolün serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, tankerin hala İran tarafından tutulduğu belirtilerek, "Kargo, müzakerelerin ardından bu hafta başında serbest bırakıldı" denildi.

İran tarafı konuya ilişkin henüz açıklama yapmazken, petrolün nereye ve nasıl sevk edildiğine dair bilgi verilmedi.

EYLÜL AYINDA RAFİNERİYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Tüpraş'tan yapılan açıklamada ise yürütülen girişimler sonucu petrolün tamamının geri alındığı duyuruldu. Petrolün transferinin başka bir gemiye yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024 tarihinde Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, eylül ayında rafinerimize ulaşması beklenmektedir."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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