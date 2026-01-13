İran para biriminin ABD doları karşısında tarihi dip seviyeyi görmesinin ardından ülkenin dört bir yanında protestolar başladı. Mart ayında riyalin sert değer kaybı nedeniyle meclis tarafından görevden alınmıştı. Peki, İran riyali ne kadar oldu? 1 İran riyali kaç dolar - euro oldu?

İran Riyali'nin döviz kuru karşısındaki çöküşü, ükede ekonomik sorunları derinleştirdi. Piyasalarda belirsizlik ve durgunluk ekonomik yönden zor günler geçiren Tahran esnafının protestolarına neden oldu. Peki, İran riyali ne kadar oldu? 1 İran riyali kaç dolar - euro oldu?

İRAN RİYALI NE KADAR OLDU?

İran para birimi riyal, tarihi bir çöküş yaşayarak dolar ve euro karşısında tamamen değerini yitirdi. Ocak 2026’nin ortasında İran Riyali, serbest piyasa koşullarında ABD doları karşısında tarihi düşük seviyelerde işlem görüyor. 13 Ocak 2026 sabahı itibarıyla İran’da serbest piyasada 1 ABD doları yaklaşık 1 milyon 457 bin riyal seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatlerde 1 euro yaklaşık 1 milyon 698 bin riyal düzeyinde bulunuyor. Bu tabloya göre 1 İran riyalinin euro karşılığı yaklaşık 0,00000059 euronun biraz altında, dolar karşılığı ise yaklaşık 0,00000069 dolar civarında bir değere tekabül ediyor.

EKONOMİK SIKINTILAR PROTESTOLARA NEDEN OLUYOR

İran'da döviz kurunun ulusal para birimi karşısındaki yükselişi, ekonomik sorunları arttırdı. Piyasalarda belirsizlik ve durgunluk ekonomik yönden zor günler geçiren Tahran esnafının protestolarına neden oldu.

Bazı kentlerde esnaf kepenk kapatırken, esnafın da yer aldığı sokak gösterileri rejim karşıtı protestolara dönüştü. Birçok şehirde binlerce kişi sokaklara döküldü.

İlk günlerde gösterilere müdahale etmeyen emniyet güçleri, eylemlerin artması üzerine göz yaşartıcı gaz ve saçma atan tüfeklerle sokaklara indi. Yer yer göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

