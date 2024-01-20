İş arayanlara günlük 850 TL harçlık verilecek! İŞKUR programının detayları belli oldu

20 Ocak 2024 17:56 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 18:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından aktif iş gücü piyasası programlarının çerçevesini genişleteceklerini duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından deprem bölgesi için istihdam seferberliği resmen başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla binlerce işçinin istihdamını sağlayan İŞKUR tarafından Mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programına katılanlara ödenen günlük harçlığa yüzde 30 zam yapıldı.

İŞKUR KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yönetmelik değişikliğine ilişkin yapılan açıklamaya göre, yönetmelik değişikliğiyle İŞKUR mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından yararlanma koşulları değiştirilerek kapsamı genişletildi.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurs ve programların uygulanmasının teşvik edilmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "İstihdama Dönüş Programı" yürürlüğe konularak 31 Aralık 2024'e kadar uygulanacak özel bir düzenleme hayata geçirildi.

İŞVEREN İÇİN KOLAYLAŞTIRICI HÜKÜMLER

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki kurs ve programları düzenleyen işverenler için kolaylaştırıcı hükümler getirildi. Açılan program süresinin 3 katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğü 2 kata indirilirken, programlarda istihdam edilmesi gereken asgari katılımcı sayısı taahhüdü ise yüzde 70'ten yüzde 60'a düşürüldü.

İŞ ARAYANLARIN GÜNLÜK HARÇLIĞINA YÜZDE 30 ZAM

Program kapsamında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenler için istihdam taahhüt oranı yüzde 30'a düşürülürken istihdam süresi, fiili kurs veya program gün sayısına eşitlendi.

Bu 4 il ve 2 ilçede, mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı katılımcılarına günlük 653 lira 93 kuruş kadar ödenen zaruri gider ödemelerinin İŞKUR Yönetim Kurulu Kararı ile yüzde 30 artırımlı olarak 850 lira 10 kuruşa kadar ödenebilmesi sağlandı.

Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç diğer bölgeleri), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ise istihdam taahhüt oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

İstihdam süresi ise fiili kurs veya program günlerinin 1,5 katına indirildi. Bu düzenlemeyle deprem bölgesindeki iş yerleri için kurs ve programlardan faydalanamama yönünde uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.