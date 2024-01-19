İstihdamda 4 ayaklı eylem planı! 'Yeşil dönüşüm' odaklı olacak

19 Ocak 2024 05:35 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 05:40

HABER MERKEZİ / ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024-2028 dönemine yönelik yeni Ulusal İstihdam Stratejisi’nin hazırlık çalışmalarına başladı.

Edinilen bilgilere göre Bakanlık, ‘Yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde beceri uyumunun geliştirilmesi, kapsayıcı istihdam, kırsalda sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi ve sosyal koruma-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi’ başlıklarında 4 temel politika belirledi.

Bu kapsamda, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm ekseninde yeni çalışma ve girişimcilik modelleri oluşturulacak. Kadın istihdamının yanı sıra eğitimde veya istihdamda yer almayan gruplara yönelik istihdam modelleri geliştirilecek.

YARDIMLAR YENİDEN DİZAYN EDİLECEK

Kayıt dışı istihdamla mücadele, güvenceli esnek çalışma ile sosyal güvenlik sisteminin uyumunun artırılması, sosyal yardımların istihdamı destekleyecek şekilde dizayn edilmesi ve işsizlik sigortasının geliştirilmesi başlıklarını içerecek şekilde yeni adımlar atılacak. Ayrıca deprem, kriz, salgın gibi dönemlerde istihdamın korunması için yeni tedbirler alınacak.

Kırsalda sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi için de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve hayat şartlarının iyileştirilmesi, tarım sektöründe kayıtlı istihdamın artırılması, kırdan kente göç eğiliminin kontrol altına alınması, kırsala yönelik kamu istihdam hizmetlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda çalışma yapılacak.