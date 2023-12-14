İşsiz sayısı kadar açık iş var! İşveren 2,4 milyon çalışan için İŞKUR'a başvurdu

14 Aralık 2023 05:23 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 05:25

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’de işsizlik değil, iş beğenmeme problemi yaşanıyor. Eleman bulmakta zorlanan şirketler istihdam için İŞKUR’un kapısını çalarken, açık pozisyonlar başvuru olmadığı için doldurulamıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre ocak-kasım döneminde İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş başvurusu sayısı 2 milyon 465 bin oldu. Açık iş başvurularının yüzde 98,8’i özel sektörden geldi. Verilere göre en fazla açık iş başvurusu 1 milyon 56 bin 81 ile imalat sektöründen yapıldı. İmalat sektörünü, 315 bin 910 ile toptan ve perakende ticaret, 302 bin 935 ile idari ve destek hizmetleri, 225 bin 623 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve 157 bin 792 ile inşaat sektörleri takip etti. En fazla aranan elemanlar ise özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi, makineci (dikiş), elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler, market elemanı ve gıda alanında perakende satış elemanı olarak sıralandı. Şirket yetkilileri buna rağmen açık pozisyonlar eleman bulmakta zorlandıklarını dile getiriyor.

1 MİLYON KİŞİDEN FAZLA İSTİHDAM

Öte yandan İŞKUR yılbaşından kasım sonuna kadar 1 milyon 98 bin 771 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 227 bin 53 kişiyle İstanbul’da oldu. İstanbul’u 86 bin 119 kişiyle Ankara, 57 bin 885 kişiyle Bursa, 57 bin 846 kişiyle İzmir ve 36 bin 703 kişiyle Adana izledi. Bu süreçte en az kişinin işe yerleştirildiği şehirler ise 362 kişiyle Ardahan, 456 kişiyle Hakkâri, 704 kişiyle Gümüşhane, 829 kişiyle Kars ve 874 kişiyle Kilis oldu.