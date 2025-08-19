"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" demişti! Ünlü iş adamının firması da iflas bayrağını çekti

Çeşitli sektörlerde yaşanan mali krizler, son zamanlarda bazı şirketlerin konkordato ilan etmesine bazılarının da iflas etmesine neden oldu.

Son olarak geçtiğimiz dönemlerde"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" ifadeleriyle gündeme gelen iş adamı Yılmaz Elaldı'nın sahibi olduğu Hacıbaba Pastaneleri iflasın eşiğine geldi.

KONKORDATO BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

40 yıldan fazla bir süredir Diyarbakır ve İstanbul'da faaliyet gösteren firma; 15 Mayıs'ta konkordato ilanı yayımlanmış, bu kapsamda şirket için geçici mühlet kararı alınmıştı.

Fakat 21 Temmuz'da şirketin konkordato başvurusu mahkemece reddedilmişti. Son gelişme ise Diyarbakır'dan... Mali güçlükler sebebiyle Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Hacıbaba Pastaneleri ile HBB Sosyal Hizmetler'e 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

DURUŞMA 6 KASIM'DA

Öte yandan Konkordato sürecinin denetimi için şirketlere ise üç kişilik de konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmedildi. Bir sonraki duruşmanın 6 Kasım'da olduğu öğrenildi.