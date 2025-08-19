Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" demişti! Ünlü iş adamının firması da iflas bayrağını çekti

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" demişti! Ünlü iş adamının firması da iflas bayrağını çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
&quot;İşsizlik yok, iş beğenmezlik var&quot; demişti! Ünlü iş adamının firması da iflas bayrağını çekti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz dönemde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyerek gündeme gelen Yılmaz Elaldı'nın sahibi olduğu Hacıbaba Pastaneleri iflas bayrağını çekti. Mahkeme firmaya 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Çeşitli sektörlerde yaşanan mali krizler, son zamanlarda bazı şirketlerin konkordato ilan etmesine bazılarının da iflas etmesine neden oldu.

Son olarak geçtiğimiz dönemlerde"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" ifadeleriyle gündeme gelen iş adamı Yılmaz Elaldı'nın sahibi olduğu Hacıbaba Pastaneleri iflasın eşiğine geldi.

KONKORDATO BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

40 yıldan fazla bir süredir Diyarbakır ve İstanbul'da faaliyet gösteren firma; 15 Mayıs'ta konkordato ilanı yayımlanmış, bu kapsamda şirket için geçici mühlet kararı alınmıştı. 

Fakat 21 Temmuz'da şirketin konkordato başvurusu mahkemece reddedilmişti. Son gelişme ise Diyarbakır'dan... Mali güçlükler sebebiyle Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Hacıbaba Pastaneleri ile HBB Sosyal Hizmetler'e 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

DURUŞMA 6 KASIM'DA

Öte yandan Konkordato sürecinin denetimi için şirketlere ise üç kişilik de konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmedildi. Bir sonraki duruşmanın 6 Kasım'da olduğu öğrenildi.

 

 

